Dagrecept: boeuf Stroganoff met rijst of pasta

Zuurkool is trouwens belangrijke kost in Centraal- en Oost-Europa; zuurkoolrecepten in overvloed dus! We blijven in Oost-Europese sferen met Russische bœuf Stroganoff, een gerecht vernoemd naar de invloedrijke Russische familie Stroganov.

De reden hiervoor blijft onduidelijk, maar het oorspronkelijke gerecht zag er anders uit: het eerste gepubliceerde recept uit 1871 bestond slechts uit gebakken runderblokjes (!) met een saus van boter, bloem, bouillon en mosterd, gemengd met zure room.

Maar wij houden de ui, tomaat en paprika er gewoon in. Snijd de biefstuk in reepjes (of dobbelstenen), kruid met zout en peper en leg apart. Fruit de uien in boter glazig, voeg de champignons en paprika toe en bak 5 minuten. Voeg de biefstuk toe en bak nog eens 5 minuten en roer de bloem erdoor.

Meng in een kom de bouillon met tomatenpuree en mosterdpoeder en voeg toe; roer en kook zachtjes tot het vlees gaar is. Verdun de room met wat saus en giet dit erbij, laat sudderen tot de saus dik genoeg is. Serveer met rijst of pasta.

Nodig voor vier personen:

- 600 g biefstuk

- 2 kleine uien (gesnipperd)

- 100 g boter, 1 el bloem

- 100 g champignons (in plakjes)

- 125 ml runderbouillon

- snuf gemalen mosterdzaad

- 1 el tomatenpuree

- 125 g zure room of

crème fraîche

- 1/2 rode paprika (reepjes)