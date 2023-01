Gezonder eten in het nieuwe jaar? Zo houd je het (wat gemakkelijker) vol

Veel Nederlanders zijn van plan om de knop om te zetten: gezonder eten, wellicht wat afvallen en meer bewegen. Maar uitsluitend lijnen en keihard sporten werken zelden, stelt voedingsdeskundige- en coach Richard de Leth. „Met een dieet krijg je niet genoeg voedingsstoffen binnen. Bovendien: wat je binnen korte tijd aan kilo’s verliest, komt er net zo snel weer bij.”

„De echte uitdaging is om je voedingspatroon aan te passen.” Dat doe je in kleine stapjes, aldus De Leth. „Probeer eerst je ontbijt iets gezonder te maken. In een later stadium de lunch en het avondeten.”

Dat betekent niet dat je ontbijt karig wordt. Integendeel! „De belangrijkste aanpassing bij alle maaltijden is vermindering van de hoeveelheid suiker. Laat dat glaasje jus staan, daar zit net zoveel suiker in als een glas cola. Brood zie ik meer als een transportmiddel van voedingsstoffen en mag heus wel. Maar als je veel vezels wilt binnenkrijgen, kun je beter groenten eten in plaats van chocoladepasta, jam of hagelslag. Of kies voor pindakaas, amandelpasta of kipfilet. Je mag ook roomboter op je brood smeren, veel gezonder dan bewerkte halvarine en margarine.”

Zuivel eet De Leth niet dagelijks. „Ik kan me voorstellen dat mensen gek op zuivelproducten zijn, maar melk is vooral voor kalfjes om te groeien. Ons lichaam heeft er niets aan. Ik eet zelf eens per drie dagen zuivel, vooral om te variëren.”

Met een kopje koffie is niets mis, al drinkt De Leth vooral veel thee. Je kunt best met een kopje starten, maar liefst een uur na het ontwaken en niet meer na drie uur ’s middags. Anders verhinder je de aanmaak van melatonine in de hersenen die ervoor zorgt dat je in slaap valt.”

Reden voor vermindering van de suikerinname is dat ons lichaam een overschot aan suiker omzet in vetten, inclusief cholesterol. „Kies bij het diner voor langzame koolhydraten zoals zilvervliesrijst en volkorenpasta. Neem één lepel rijst of pasta in plaats van drie. Vetten op zich, zowel onverzadigd als verzadigd, zijn niet slecht. Ons lichaam heeft vet nodig. Probeer in het algemeen te gaan voor een derde groenten, en derde eiwitten en een derde koolhydraten op je bord.”

Het is niet eenvoudig om vandaag de dag gezond te leven. „Zolang de mens op aarde rondloopt, beschikt hij of zij over het instinct om bij schaarste te overleven en in de natuur voedsel te zoeken. De moderne mens heeft dat instinct nog steeds, maar hij wordt in het westen door overvloed omgeven. Hoewel je zelf beslist, rollen supermarkten bijna de rode loper uit om je ongezonde keuzes te laten maken.”

De Leth stond thuis voor een uitdaging om zijn kinderen meer groenten te laten eten. „Jongeren weten niet meer waar hun voedsel vandaan komt. Zo hebben ze nog nooit van pastinaak of aubergine gehoord. Ik ben gezellig met mijn kinderen gaan koken. Als je hen bij het bereidingsproces betrekt, worden groenten ineens leuk en lekker. Je kunt ook eens bij de boer langsgaan om ze te inspireren.”

Bereid groenten bij voorkeur niet in water. De Leth: „Zo smaken ze nergens naar en bovendien gaan alle voedingsstoffen verloren. Ze zijn zoveel lekkerder als je ze in de oven doet, roerbakt of voor soepen gebruikt.”

Varkensvlees

De Leth benadrukt dat vlees niet verboden is. „We hebben immers eiwitten nodig om te kunnen functioneren. Maar het is echt gezonder om zo min mogelijk bewerkt vlees te eten, dus biologisch. Varkensvlees eet ik niet omdat dit vlees vooral uit vet bestaat in plaats van eiwit. Verder kun je eiwitten uit uiteenlopende noten, bonen en linzen halen.”

Qua variatie valt er nog veel winst te behalen, aldus De Leth. „Gemiddeld eten we slechts dertig verschillende voedingsproducten per maand, wat mij betreft mogen dat er wel honderd worden. Denk aan allerlei specerijen, groenten en fruit. Een smakelijke wereld ligt aan onze voeten. Wie gezonder eet, zal lichter, energieker en blijer door het leven gaan.”