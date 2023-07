Pak die telefoon: waarom nú het moment is om je vrienden te bellen

We hebben vaak de neiging om de telefoon te pakken en de ander te bellen omdat we hem of haar iets willen vragen of omdat we iets van de vriend(in) nodig hebben. Maar William Hwang, een Amerikaanse klinisch psycholoog vertelt aan website Psychology Today dat het juist beter is om vrienden op te bellen zonder duidelijke reden. „Als je ze alleen maar belt als je iets van ze nodig hebt, kunnen ze het gevoel krijgen dat je ze gebruikt”, stelt Hwang.

Door je vrienden zomaar op te bellen, zonder reden, en dus gewoon alleen maar om „Hoi!” te zeggen, ben je op de juiste manier je vriendschappen aan het onderhouden, zo vindt Hwang. „Door zonder duidelijke reden te bellen, laat je de ander zien dat hij of zij belangrijk in je leven is.”

Volgens de psycholoog hoeven de telefoontjes niet eens heel lang te duren. Het gaat er volgens hem vooral om dat je beter op de hoogte bent van elkaars leven als je zomaar op een willekeurig moment, maar ook regelmatig, belt.

Volgens Hwang is vijf minuten al genoeg. „Door regelmatig even kort te bellen geef je jezelf en je vriend(in) de kans om over belangrijke veranderingen in het leven te praten: een nieuwe baan, een nieuwe relatie, een verhuizing. Op die manier kun je elkaar ook troost en steun bieden als dat nodig is.”

Dus: pak die telefoon! Niet om je tijd te verdoen op sociale media, maar om door je contactenlijst te gaan en eens goed te kijken wie je al (te) lang niet hebt gesproken. „En bel gewoon”, adviseert Hwang. „Als je denkt dat je er eigenlijk geen tijd voor hebt, dan máák je tijd.”