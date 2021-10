Recept: Lekkere en snelle mosselen uit wok

Nodig voor 2 personen: 2 lente-uitjes, 2 teentjes knoflook, 2 cm verse gember of 1 tl gemberpoeder, ca. 125 gram peultjes, ½ gele en ½ rode paprika, ½ komkommer, 1 limoen, 1 kilo mosselen, 2 el bakolie, 3 à 4 el lichte sojasaus, 150 gram roerbaknoedels

Bereiding: Snijd de lente-uitjes in stukjes en hak de knoflook en gember fijn. Maak de peultjes schoon, snijd de paprika in repen en de komkommer in plakjes. Was de mosselen in koud water en verwijder kapotte mosselen. Kook de noedels gaar en roerbak ondertussen in een koekenpan de helft van de knoflook en gember in 1 el olie glazig.

Roerbak de paprika en peulen kort en voeg dan de komkommer en sojasaus toe. Fruit intussen de lente-uitjes met de rest van de knoflook en gember glazig in 1 el olie in een wok. Voeg de mosselen, het sap van de limoen en een half glas water toe.

Dek af, breng aan de kook en schud ze om tot ze opengaan. Schep de groenten en de noedels door de mosselen.