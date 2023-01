Premium Het beste van De Telegraaf

Ontdekkingstocht naar de andere kant van Gran Canaria: zo veelzijdig is het Spaanse eiland

Door Frank van der Vleuten Kopieer naar clipboard

Rotsen in de vorm van een drakenstaart: Dragon’s Tail.

Kou en winderige buien die dagenlang aanhouden: voor veel mensen is dit niet de favoriete periode van het jaar. Hoe fijn is het dan om op een paar uur vliegen de zon op te zoeken? Wij gingen op ontdekkingstocht op het Spaanse eiland Gran Canaria en verbaasden ons over de veelzijdigheid en de ruige, overweldigende natuur.