Gigantosaurus The Game Review

Wat is het?

Het avonturenspel is speciaal voor kleinere gamers die gek zijn op dino’s – dat zijn er nogal wat. In de hoofdrol staan vier helden: Rocky, Tony, Mazu en Bill. Allemaal verschillende soorten dinosauriërs. Zij zijn klein en doen met vier man kneiterhard hun best om Giganto, een T-Rex, te helpen van een ondergang.

Dit klinkt spannender dan het is, want qua verhaal houdt het in dat er zes werelden doorlopen moeten worden waarvan bij vijf enkel dino-eieren gevonden moeten worden en veilig gesteld moeten worden. Een kind (of 4, want zoveel spelers ondersteunt het spel) kan de was doen. Helemaal op de allermakklijkste stand waarin een paarse lijn de weg letterlijk vooruit stippelt.

Is het wat?

Dat de game eenvoudig is, is niet erg. Het spel is immers bedoeld voor de allerkleinsten. Het vervelende is alleen dat er in vijf werelden steeds dezelfde opdracht zit, namelijk die domme eieren zoeken. Af en toe komt er een kleine aanpassing tijdens looproutes, zoals een dino die even iets moet oppakken om sneaky langs een andere dino te komen, maar meer dan dit wordt het niet. Juist met een voorgekauwde route had de gameplay wel wat meer diversiteit mogen kennen.

De game heeft twee punten die leuk zijn. Het laatste level waarbij quick-time-events uitgevoerd moeten worden: dus op het juiste moment de knop van de controller indrukken, zoals afgebeeld wordt op tv. En ten tweede: dino racen. Na ieder hoofdstuk volgt een racegedeelte en dit is veruit het leukste element van de game. De diversiteit in de races is groter dan in de gehele game en wat dat betreft krab jejezelf achter de oren. Want waarom was daar niet een hele game omheen gebouwd, zoals bijvoorbeeld Mario Kart? Ongetwijfeld zouden kids alleen dino racen ook geweldig vinden.

Plus- en minpunten

+ Oogt mooi

+ Dino racen

+ Offline speelbaar met 4 mensen

- Erg eentonig

- Te kort

- 40 euro is veel geld voor dit product

Conclusie

De game hinkt daardoor op twee gedachten. De hoofdmodus, het verhaal, is te eentonig en kort en daardoor het bedrag van 40 euro niet waard. De dino’s daarentegen zijn super schattig, de game is speelbaar met vier mensen en het racegedeelte is voor de kleintes aantrekkelijk, iets wat ook los opgestart kan worden. Al moet ook gezegd worden dat er voor dezelfde doelgroep leukere games voor handen zijn, zoals bijvoorbeeld Mario Kart of Spyro. Daardoor is dit meer een budgetbak-titel.