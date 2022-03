Veel honden krijgen last van kennelhoest, maar wat is dat eigenlijk?

De meeste honden hebben een paar keer in hun leven last van kennelhoest. Soms zijn ze hier ook flink ziek van, er wordt hevig gehoest en zo’n hoestaanval kan eindigen in wat slijm of voedsel overgeven.

Dit slijm kan dan weer een andere hond infecteren als hieraan wordt gesnuffeld of als het bijvoorbeeld in een drinkbak terechtkomt. Vandaar de naam kennelhoest: als één hond in een kennel hieraan lijdt, kunnen de andere honden makkelijk worden aangestoken.

Shag

Als je hond van de ene op de andere dag gaat hoesten alsof hij een pakje shag per dag rookt, dan heeft hij of zij waarschijnlijk kennelhoest.

Kennelhoest is eigenlijk een soort bronchitis, een ontsteking van de luchtpijp. Die kan door verschillende virussen en bacteriën worden veroorzaakt, maar ook door een kneuzing van de luchtpijp als een hond heel hard aan de riem heeft getrokken.

Gelukkig gaat het, net als bronchitis bij mensen, meestal vanzelf weer over.

Na afloop zal het dier er een betere weerstand tegen hebben als de ontsteking door een virus of bacterie werd veroorzaakt.

"Vaccinatie kan hond helpen"

Als je hond behalve veel te hoesten ook slomer is of bijvoorbeeld niet meer eet, dan is het verstandig om hert beest te laten controleren en te behandelen door je dierenarts.

Een ontstekingsremmer, hoestsiroop voor honden en soms zelfs antibiotica zorgen voor een sneller herstel en vermindering van de klachten. Omdat een klein beetje druk op de luchtpijp een hevige hoestreactie kan geven, is het fijn als je je hond tijdelijk een borsttuig aandoet in plaats van een halsband.

Gelukkig kun je een hond tegen kennelhoest laten vaccineren. Dit vaccin beschermt tegen de meest voorkomende veroorzakers, maar kan de ziekte niet 100% voorkomen. Vaak zien we wel dat gevaccineerde dieren minder ziek zijn en sneller herstellen.

Jong

Vooral bij jonge honden kunnen de klachten behoorlijk zijn. Net als jonge mensen moeten deze dieren nog hun weerstand opbouwen.

Houd je hond goed in gaten als er wordt gehoest, laat hem of haar bij twijfel door je dierenarts checken. Bespreek de vaccinatie tegen kennelhoest eens bij een volgende gezondheidscontrole.

Volg Piet Hellemans op instagram: @piethellemans en op piethellemans.nl