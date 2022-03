Hotel van de week: Pure klasse en superuitzicht in Zuid-Afrika

Het Zuid-Afrikaanse Franschhoek staat bekend om haar hoge kwaliteit: wijnen, maar ook delicatessen, restaurants en winkels. Daar hoort een klassehotel bij en die zijn er dan ook genoeg te vinden. Maison Cabrière steekt in de groene wijngaarden met omliggende imposante bergen overal bovenuit.

Eveline en Alexander die in 2015 uit Nederland naar Zuid-Afrika verhuisden, kochten het voormalig woonhuis in 2016 in totaal vervallen staat. Met hun oog voor design en detail toverden ze het om tot een parel.

Lichte houten vloeren, designmeubelen in pasteltinten en eiken en veel licht vormen de basis van het boetiekhotel. Maar het is vooral dat oog voor detail waardoor Maison Cabrière opvalt.

Met zes kamers, de helft in het hoofdhuis, de rest direct ernaast, met tuin of balkon en alle met een naam met een knipoog naar Parijs, de favoriete stad van het stel.

Alle kamers zijn in dezelfde stijl ingericht. Een paar schijnbaar willekeurig neergelegde, grijze kiezelstenen op een televisiemeubel, een zwart takje op een uitgekiende plek aan de muur, een glazen vaasje met versgeplukte bloem op het eikenhouten bureautje: hier is duidelijk over nagedacht. Dat zorgt ervoor dat het huis je al vanaf de eerste stap door de grote houten voordeur omarmt. Met een eigen huisparfum worden de gasten welkom geheten.

De genoemde interieur-items vinden we terug in onze kamer die Vivienne heet. Samen met een losstaand designbad dat na een toer door het wijnlandschap zeer welkom is, al is de grote metro-betegelde regendouche ook niet verkeerd.

Voor het echte visuele hoogtepunt van het hotel hoefden Eveline en Alexander echter weinig te doen. Vanaf het balkon is de aanblik op de Hawequas-bergen adembenemend.

Het liefst zouden we de kamer, al kunnen we eerder van een suite spreken, niet verlaten, maar dat zou Franschhoek tekortdoen. Maison Cabriėre ligt op loopafstand van het compacte en gezellige dorp met overal die imposante bergen op de achtergrond. We strijken neer bij restaurant Le Bon Vivant, met een eveneens Nederlandse eigenaar.

Om alle hotelfaciliteiten te benutten, duiken we ’s ochtends het langgerekte zwembad in, laten we ons op de ligbedjes opdrogen en springen daarna op de fiets die je bij het hotel kunt lenen.

We worden weliswaar wat gek aangekeken terwijl we vrolijk over de drukste weg van Franschhoek fietsen, maar een tweewieler is bijzonder handig wanneer je van wijnboerderij (inclusief proeverij...) naar wijnboerderij (met opnieuw een proeverij...) trapt.

Met wat kilometers én wijn in de benen werpen we een laatste blik op het uitzicht. Kunnen we niet blijven?

In ’t kort

Interieur

Design, warm, secuur op elkaar afgesteld.

Locatie:

Op loopafstand van het dorp, met parkeergelegenheid voor de deur of achter de tuin.

Service

Warm, hartelijk, alle tijd voor een praatje. Veel adviezen over activiteiten en hoe je er komt.

Praktisch

Geen restaurant (en dus geen ontbijt) bij het hotel, Alexander en Eveline die zo duurzaam mogelijk werken. willen zo voedselverspilling tegengaan én de lokale ondernemers steunen. Fietsen zijn te leen. Kamers vanaf 160 euro per nacht, afhankelijk van het seizoen.

maisoncabriere.com