Niet zo’n gelukkige kerst

Te ziek voor familie

Melissa: „Ik heb een zeldzame stofwisselingsziekte, glycogeenstapelingsziekte type 9b, er zijn maar een handvol mensen in Nederland die dit hebben. Hierdoor heb ik onder meer spierklachten en ben ik chronisch vermoeid. Lange tijd was ik stabiel, maar vorig jaar werd de ziekte ineens weer actief. Ik werd vorig jaar op 26 december met spoed opgenomen. Gedacht werd aan corona, vanwege ernstige verkoudheid, maar dat bleek het niet te zijn. Met kerst en Oud & Nieuw lag ik dus ernstig ziek in het ziekenhuis. Ik moest vanwege laag glucosegehalte vasten, dus geen oliebollen op 31 december! Voor bezoek was ik te ziek en te moe, ik heb mijn familie gezegd de feestdagen samen te vieren, we hebben wel veel via video gebeld. Dit jaar ga ik het wel met mijn familie vieren, al moet ik tussendoor rusten. Maar ik kan het in elk geval weer met mijn familie vieren!”

Nooit meer barbecue

Eric: „Als fan van de barbecue had ik bedacht dat het leuk zou zijn om het vlees voor het kerstdiner op de barbecue te bereiden. Online hadden we goed (en duur) vlees besteld. Het was 2010, de keer dat er een witte kerst was. Mooi om te zien, maar ik stond dus voornamelijk buiten in de kou het dure vlees in de gaten te houden. En juist als je zo oplet, lijkt het altijd mis te gaan: het vlees bleek te snel gegaan te zijn, en wat droog. Maar met een hoop saus eroverheen was het toch best te eten. De keren daarna hebben we het diner toch maar gewoon in de pan bereid.”

Voor twaalven in bed

Kim: „Mijn ergste kerst was 7 jaar geleden. mijn vader was net een paar maanden ervoor aan kanker overleden en ik ben ook rond die tijd bij mijn ex weggegaan. 20 december ben ik verhuisd, en als single moeder van een zoontje van 16 maanden zat ik in het ziekenhuis omdat mijn moeder daar lag met kanker. Die Oud & Nieuw heb ik een fles wijn leeggedronken en lag ik om 22.00 uur in bed. Het kon me gestolen worden!”

In joggingbroek bij de huisartsenpost

Sandra: „Na mijn gastric bypass had ik vorig jaar een heerlijk 9-gangen diner bereid. Alles verliep soepel, het was heerlijk en goed. Bij het afruimen en de bestekcassette met zilveren bestek op de kast zetten viel ik van de stoel met wieltjes af. Daar lag ik! Ik moest naar de huisartsenpraktijk. Omdat ik bang was dat mijn kerstkleding misschien verknipt zou worden, hebben we eerst alle mooie kleding van me ’afgepeuterd’ en makkelijke kleding aangedaan: een veel te grote en wijde joggingbroek en vest, niet echt bij elkaar passend. Eenmaal in het ziekenhuis keek de dienstdoende arts verwonderd naar mijn kleding: kwam ik echt net van het kerstdiner vandaan in zo’n outfit?!… Uiteindelijk bleek mijn schouder gebroken… Ik heb nog een half jaar last gehad van die kerstavond!”

Brandje blussen

Hans: „Gelukkig nieuwjaar? Niet voor ons, jaren geleden. We stonden de hele familie net een goed nieuwjaar te zoenen toen er werd gebeld: er was een vuurpijl onder het dak van mijn schoonmoeder geschoten en de boel stond in lichterlaaie. In plaats van aan de champagne te drinken stond ik iets over twaalven dus toe te kijken hoe de brandweer de spuit op het dak zette. Gelukkig was de schade beperkt. Het nieuwe jaar ging met een knal van start, zullen we maar zeggen.”