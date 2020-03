Overnachten in een vogelhuisje

Birdbox is, zoals de naam al doet vermoeden, simpelweg een vogelhuisje. Niets meer, niets minder, maar wel op mensenmaat gemaakt. Deze allernieuwste vorm van overnachten bevindt zich in de prachtige natuur van Noorwegen, het land met meer dan 300 bergen boven 2.000 meter hoogte. Ontworpen om je zo dicht mogelijk verbonden te voelen met de natuur, maar met het comfort van een hotel. De moderne, rustgevende en ruime vogelhuisjes worden geplaatst op unieke locaties, afgezonderd van de buitenwereld. Ideaal voor degenen die even willen ontsnappen aan alle drukte en stress.

De hutjes komen in twee versies, Mini (vanaf €163 p.n.) en Medi (vanaf €260 p.n.), en worden met een helikopter geplaatst. Omdat Birdbox nog maar net bestaat, zijn er op dit moment slechts twee accommodaties beschikbaar.

De vogelhuisjes zijn geschikt voor twee personen en voorzien van een kingsize bed en een badkamer. Van de gasten wordt verwacht dat zij zelf voor eten zorgen. Dat betekent niet meteen dat je urenlang moet staan vissen. De dichtstbijzijnde supermarkt bevindt zich op 15 minuten rijden van beide accommodaties. Ook worden shuttlebussen ingezet om de gasten van de luchthaven Førde Bringeland naar de verblijfplaats te brengen.

Birdbox mini – Fauske

Ⓒ Livit

Ⓒ Livit

Ⓒ Livit

Birdbox medi – Langeland

Ⓒ Livit

Ⓒ Livit