Praalwagens sieren maandag de straten van Breda. Ⓒ Gory Smits/Kielegats Carnaval Museum

Bedrijven en scholen zijn gesloten, het gezag is ’overgedragen’ aan carnavalsprinsen en de bierpompen zijn alleen in de heel vroege ochtenduurtjes dicht: het is carnaval! VRIJ polst voorafgaand aan de festiviteiten in Breda de voorbereidingen.