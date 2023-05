Een stinkende afvalbak ga je met dit middeltje te lijf

Vraag:

Anja: „De afvalbak in de keuken stinkt altijd zo als ik ’m openmaak. Soms spray ik er parfum in. Is er iets wat ik op de bodem kan strooien?”

Antwoord:

Zamarra: „Parfum maskeert de geur vooral; u hebt iets nodig wat neutraliseert. Een handje baking soda (zuiveringszout) neutraliseert geuren; ook kan zaagsel (bij de dierenwinkel) tussen de laagjes vuil door vocht en geur opnemen. Wat ook helpt: stinkend afval apart in een zakje verpakken voordat u het in de vuilnisbak doet.”