Dierenvraag: Heeft hond een jasje nodig?

In principe ben ik tegen het aankleden van honden en katten omdat ze een vacht hebben. Meestal biedt dit een veel betere bescherming tegen de elementen. Een vacht wordt door kleding bovendien minder dicht en een dier kan zelfs oververhit raken.

Toch zijn er uitzonderingen. Soms kunnen honden wel een jasje of kleedje gebruiken als het buiten koud en guur is. Het gaat hierbij om kleine honden, oude honden, honden met een heel dunne (of zonder) vacht en slanke honden met weinig vetreserves; windhonden bijvoorbeeld.

Zolang viervoeters bewegen, blijven de meeste wel warm. Door beweging komt warmte vrij die dankzij een onderhuidse vetlaag en vacht in het lijf wordt gehouden. Als honden lang stil zitten, bijvoorbeeld in een bakfiets of op een perron tijdens het wachten op de trein, kunnen ze het ook koud krijgen en biedt een jasje uitkomst.

Oudere honden kunnen last hebben van artrose. De bijbehorende klachten zijn heviger bij koud (en vochtig) weer, dus ook bij de oudjes kan een jas helpen.

Er zijn daarnaast viervoeters die trager lopen of niet meer naar buiten willen bij koud weer. Ook dan kan een jasje ervoor zorgen dat ze meer beweging krijgen en weer de deur uit gaan.

Honden met een dubbele vacht worden bij regen zelden nat op de huid, maar als jouw hond een dunne vacht heeft en de huid nat wordt, koelt hij of zij sneller af. Voorkom daarom dat je huisdier nat wordt of maak hem/haar droog na een bui.

Rillen is een duidelijk signaal bij mens of dier dat het te koud is en heeft ook een functie. In het lichaam spannen dan veel spieren samen om warmte te produceren. Als je hond rilt, is het fijn om even beschutting te zoeken, naar binnen te gaan, te gaan bewegen of hem/haar een jasje aan te doen.

Als je hond te lang in de kou zit, ontstaat er bovendien ’koude-stress’, en net als alle andere stress is dit slecht voor het dier en verzwakt deze de afweer. Dat is ook de reden dat wij mensen ’kou vatten’, door afkoeling en koude-stress vermindert onze afweer en kan griep toeslaan.

Een jasje voor je hond kan dus, als-ie het nodig heeft en erbij is gebaat. Bij deze zelfs op doktersadvies, maar maak er geen modeshow van...

Volg Piet op Instagram en op piethellemans.nl.