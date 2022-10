Vijf weetjes over afval scheiden

Binnenland

Scholieren vinden uzi tijdens Cleanup Day in Amsterdam-Noord

Leerlingen van een basisschool in Amsterdam-Noord hebben woensdag tijdens een opruimactie van zwerfvuil een uzi gevonden. Het vuurwapen lag onder een brug en is door de politie in beslag genomen, bevestigt een woordvoerster een bericht hierover in Het Parool.