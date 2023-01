Tips voor minder stress- en angstgevoelens tijden het reizen

Heb jij een vorm van reisangst? Dat is helemaal niets om je voor te schamen, zegt Nina Vasan, een Amerikaanse psychiater tegen website Travel + Leisure. „Reizen kan erg stressvol zijn omdat er veel dingen kunnen gebeuren waar je geen invloed op hebt. Van het weer tot een vertraging of bagage die kwijtraakt: er zijn een hoop factoren die niet altijd direct op te lossen zijn. Toch zijn er een paar dingen die je voor je mentale welzijn kunt doen om met zo min mogelijk stress- en angstgevoelens op vakantie te gaan.”

Pak items in waar je blij van wordt

Als je vatbaar bent voor reisangst, dan is het volgens Vasan verstandig om minstens één item in te in te pakken waarvan je blij of rustig wordt. Dat kan van alles zijn en is voor iedereen heel persoonlijk. „Denk bijvoorbeeld aan een nieuw boek of download een podcast waar je graag naar luistert.”

Kanaliseer je energie

„Zorg ervoor dat je iets met je handen kunt doen zoals breien, kleuren, borduren of schrijven om je nerveuze energie te kanaliseren. Het zorgt ervoor dat je minder stress ervaart.”

Plan je maaltijden

Laat tijdens een reis zo min mogelijk aan het toeval over, adviseert Vasan. Zélfs je maaltijden. „Eten kan om verschillende redenen een stressfactor zijn. Misschien krijg je onderweg honger en vind je niets dat je lekker vindt. Denk voordat je reis begint wat je wil eten en maak een soort plan. Het kan helpen om iets te eten mee te nemen voor onderweg.”

Geef jezelf extra tijd

Het laatste dat je tijdens een reis wil, is stress door tijdgebrek. Het is daarom goed om onderweg extra tijd in te plannen. „Geef jezelf extra tijd voor eventuele vertragingen of dingen die onderweg onverwacht kunnen gebeuren. Als je genoeg buffertijd hebt, zal de reis minder stressvol aanvoelen.”

Beweeg

Probeer zo veel mogelijk in beweging te blijven. Vasan: „Fysieke beweging is ongelooflijk nuttig bij het verminderen van stress. Zelfs vijf minuten kunnen al genoeg zijn. Neem bijvoorbeeld de trap in plaats van de lift en loop eens een extra rondje door de terminal tijdens je tussenstop.”

Zorg voor een plan B

Volgens Vasan is het goed om na te denken over een een back-upplan als je de kans op reisstress zo laag mogelijk wil houden. “Denk voordat je op reis gaat na over wat je kunt doen als je terugvlucht is geannuleerd. Het hebben van een 'crisisplan' kan angstige gevoelens verminderen omdat je je al een beetje hebt voorbereid op dingen die mis kunnen gaan.”