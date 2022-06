Deze planten kunnen zelfs in een (bijna) donker hoekje overleven

Venushaar

De venushaar behoort tot de varenfamilie. De plant houdt van een koele, schaduwrijke plek. Het liefst ook nog met een hoge luchtvochtigheid (ideaal voor de donkere badkamer dus). Zodra hij in de zon staat, verschrompelen de tere blaadjes. En dat is een slecht teken, want ingedroogd blad herstelt niet meer.

Het liefst dompel je de kluit van de plant regelmatig onder in vers regenwater of gekookt (en daarna weer afgekoeld tot lauwwarme temperatuur) leidingwater. Gewoon water geven met de gieter is onvoldoende. De grond van de venushaar bestaat namelijk vaak uit turf, wat lastig water vasthoudt.

Begonia Rex

Ⓒ 123rf

Zoek je je een plant voor een donkere ruimte, kijk dan eens naar de Begonia Rex.

De Begonia Rex heeft namelijk geen direct licht nodig om gelukkig te zijn. Kijk wel uit dat je ‘m niet te veel water geeft. Hij vindt het het fijnste om na een plens water volledig uit te drogen.

Calathea

Ⓒ 123rf

De Calathea is vooral bekend om de prachtige paarse onderkant van de bladeren. Maar hoe meer die in het zonlicht staat, hoe onduidelijker de tekeningen op de bladeren worden. Daarom zet je de Calathea het liefste op een plek met weinig zonlicht.

Aspidistra

Ⓒ 123rf

De Aspidistra is een gemakkelijke plant, maar je moet er wel geduld mee hebben. De plant groeit namelijk niet zo snel. Verder kan de plant tegen zowel hoge als lage temperaturen.