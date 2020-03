Recept van de dag: stoofvlees voor de rust in huis

Weet je dat wanneer je vroeg op de dag al wat op vuur zet, iedereen in huis rustiger wordt? Dat nijpende gevoel van ‘komt er nog wat vandaag’ is dan weg. Probeer maar met deze stoof.

En nog wat; mocht je met een gezin in huis zitten, verdeel dan de kooktaken. Of laat iemand ontbijt, iemand anders lunch en de derde avondeten doen. En dan steeds wisselen. Wie niet kookt, ruimt op. Simpel en niemand raakt overbelast. Hmm, goed bedacht, gauw even ook mijn vrouw vertellen.

Nodig voor 4 personen:

•600 gr runderlappen

•75 gr rauwe ham, gesneden

•1 ui, in kwarten

•2 tenen knoflook

•1 theel Italiaanse kruiden

•3 eetl balsamicoazijn

•1 blik tomatenblokjes (400 ml)

•200 ml water (of rode wijn)

Bereiding

Bestrooi de runderlappen met zout en peper en bak ze aan beide kanten lichtbruin. Zo breng je er extra smaak in. Voeg de rauwe ham, ui, knoflook en de Italiaanse kruiden toe.

Nu wat azijn erbij, de tomaten, het hete water. Breng zachtjes aan de kook en stoof heel, heel zachtjes drie uur. En al die tijd geurt het in huis naar de wetenschap dat er straks wat lekkers op tafel staat.

Erbij? Mocht je het hebben, tuinbonen uit de diepvries. Doe daar een beetje citroenrasp over. Ben je qua smaak helemaal in evenwicht.