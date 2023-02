Handig: je koffer inpakken volgens de Marie Kondo-manier

Marie Kondo, bekend om haar zogenaamde spark-joyfilosofie (een opruimmethode waarbij je vooral kritisch kijkt of spullen je echt blij maken - zo nee: dan mogen ze de deur uit), zegt dat het bij het inpakken belangrijk is om een inpaklijst te maken. Zo vertelt ze aan de krant New York Post: „Maak voordat je begint met inpakken een lijst daarop alle essentiële spullen die je nodig hebt voor je reis. Verzamel alles bij elkaar en categoriseer alle kleding en andere spullen.”

Kondo adviseert om goed in het achterhoofd te houden hoelang je precies op reis zal zijn. Zoek van tevoren ook op wat de dag- en avondtemperatuur op je (vakantie)bestemming is. Zorg er ook voor dat dat je voor alle dagen en avonden genoeg kleding meeneemt.

Je hoeft jezelf natuurlijk niet élke dag in een andere outfit te hullen; combineer kledingstukken! „Onthoud dat een vakantie vooral gaat om de reiservaring en niet om wat je draagt”, vindt Kondo. „Ik raad aan om veelzijdige kledingstukken mee te nemen, zeker als je reist met een kleine koffer of tas. Neem outfits mee waarvan je zeker weet dat je ze zal dragen omdat je er blij van wordt.”

Oprollen of vouwen?

Heb je eenmaal de selectie gemaakt, dan kun je gaan beginnen met inpakken. De ene persoon vouwt de kleding in stapeltjes, de ander rolt kledingstukken op omdat het ruimte bespaart in de koffer. Marie Kondo hanteert een andere manier: zij gebruikt haar wereldberoemde vouwtechniek waarbij ze kledingstukken zo klein mogelijk opvouwt tot kleine pakketjes die vervolgens rechtop worden bewaard.

„Door ze heel netjes op te vouwen en ze rechtop in de koffer te stoppen, voorkom je kreukels. Bovendien zorg je er zo voor dat ze weinig ruimte in beslag nemen”, stelt de Japanse. Bijkomend voordeel volgens Kondo: als je de koffer opent, zie je in één opslag wat je allemaal hebt meegenomen en waar het ligt.”

