Recept van de dag: lamsvlees met vijgen uit Normandië

Nodig voor 4 personen:

- 450 g lamsvlees

- ¼ witte kool

- 2 vastkokende aardappelen

- 1 pastinaak, 1 wortel

- 1 rode ui (gesnipperd)

- 300 ml appelsap

- 20 ml ciderazijn, 4 vijgen

- kerriepoeder naar smaak

- 1 teen knoflook

- roomboter, zout, peper

Bereiding

Schil de aardappelen en snijd ze in dikke plakken, bak ze in wat olie aan beide kanten en leg apart. Snipper de ui en laat die met de knoflook in een koekenpan karamelliseren. Voeg de aardappelen en appelsap toe en breng op smaak met zout en peper. Stoof de aardappeltjes verder gaar, houd het kookvocht met uien en knoflook apart en meng dit met de ciderazijn. Snijd de pastinaak, witte kool, wortel in heel kleine brunoise-achtige blokjes en kook ze met een klontje boter, zout, peper en tenslotte een beetje kerriepoeder naar smaak. Bak nu het lamsvlees 5 minuten aan beide kanten. Leg de schijfjes op een bord en daar bovenop (eventueel met ringvorm) de groenten. Meng het kookvocht met de uien, knoflook en ciderazijn en maak er een jus van. Snijd de vijgen en het vlees in stukjes en maak af met een beetje zout.