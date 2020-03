Overal regeert de goedkoopheidsziekte

Met genoegen zag ik dat jeneverstoker Hooghoudt een webwinkel was begonnen. Dat snap ik maar al te goed. Wat je als goedwillende jenevermaker ook bedenkt, de verstofte aanbiedingenschuivers van de drankketens halen hun neus op voor hoogstaande producten. Geen schapruimte of je betaalt er maar voor. Je moet het hebben van een veel te klein aantal gespecialiseerde zelfstandige of semi-zelfstandige (hulde) drankwinkels.