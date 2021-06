7 x culinaire podcasts voor wie van eten en drinken houdt

1. De kookboekenclub

Schrijver Ronald Giphart en tv-kok Danny Jansen zijn gek van kookboeken en die liefde hoor je terug in De kookboekenclub. Wekelijks nemen zij samen met de auteur een ander kookboek onder loep. Er wordt voornamelijk gepraat over de achtergrond van de boeken en de auteur, maar er wordt ook tijd gemaakt om uit het boek te koken en te proeven.

Beluister De kookboekenclub op Spotify, Apple Podcasts en Google Podcasts.

2. Visdetective

In deze podcast bespreken foodjournalisten Janno Lanjouw en Barbara Serulus de stand van zaken rondom vis. Rond de drie miljard mensen zijn afhankelijk van vis voor hun dagelijkse maaltijd, maar toch zorgen we niet goed voor de zee. Maar liefst 90% van de vissoorten zijn bedreigd).

Iedere podcast wordt een specifieke vissoort uitgebreid besproken: van ‘sjoemelvis’ tot onderwaterintriges. Op een toegankelijke, prettige manier bespreken de twee een serieuzere en dat doorspekt met liefde voor eten. Aanrader!

Beluister Visdetective op Google, Spotify en op Dag en nacht.

3. Wat schaft de podcast

Jeroen en Jonas bespreken iedere twee weken een specifiek onderwerp rond eten. Van kreeft tot budget koken, van natafelen tot keukenontwerp, de twee heren babbelen er lustig op los.

De afleveringen zijn een aaneenrijging van lekkere recepten, hotspot-tips en een onuitputtelijke foodkennis.

Wat schaft de podcast is te luisteren op Spotify en Google.

4. Smaakmakers

Zegert van der Linde is een radiomakende hobbykok. Na jarenlange ervaring als radiomaker maakte hij van zijn hobby zijn werk en begon in 2018 met de tweewekelijkse culinaire podcastreeks: Smaakmakers.

In de podcast bespreekt hij uiteenlopende onderwerpen. Zo ging hij op bezoek op een varkensboerderij, spreekt hij prominente kookboekschrijvers en zoomt hij in op verschillende wereldkeukens. Eentje voor op het lijstje.

Smaakmakers is te beluisteren via Google, Spotify en Stitcher.

5. Miljuschka’s eetgeheimen

Miljuschka Witzenhausen gaat in haar culinaire podcast met bekende Nederlanders in gesprek. Herinneringen, verdriet of prachtige ervaringen rondom eten krijgen worden in de podcast besproken.

Eetgeheimen is te beluisteren op Spotify, Apple Podcast en Deezer.

6. Lullen over koken

De culinaire podcast Lullen over koken heeft een dubbele lading. Ze noemen zichzelf pretentieus, maar eigenlijk valt dat reuze mee. De ene (Joost Sommerdijk) weet veel over eten en de ander (Jasper Oudshoorn) weet veel van wijn. Iedere aflevering bespreken ze (zeer uitgebreid) een wijn die goed past bij een specifiek gerecht of product.

Lullen over koken is te beluisteren op Spotify en Google.

Mijn vader is een afhaalchinees

Deze culinaire podcast is al iets ouder, maar blijft goed. De podcast bestaat uit drie afleveringen waar je even de tijd voor moet nemen. Felicia Alberding gaat op zoek naar de herkomst van drie gerechten: Chinees, roti en kebab. Niet alleen de herkomst en de perfecte uitvoering van deze gerechten komen aan bod, maar ook de verhouding tot immigratie, cultuur en samensmelting.

Mijn vader is een afhaalchinees is te beluisteren op NPO 1 radio.