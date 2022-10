Smaaktest: 5 x lekkere cassis

Om een of andere reden drink ik minder vaak een glaasje cassis dan bijvoorbeeld ijsthee of sinas. Terwijl het toch lekker is. Vooral bij hogere temperaturen, veel dorst en/of pittig eten. Het liefst ijskoud!

De bordeauxrode drank wordt gemaakt van water, koolzuur, zwarte bessensap uit concentraat en soms ook gefermenteerd bessensap. Voor de rest zit er natuurlijk suiker in, zo’n 10 gram per 100 ml.

De originele uitvinder van cassis is het bekende Hero. Het Zwitserse bedrijf (met Nederlandse vestigingen) kwam in 1938 met de drank op de markt nadat het al frisdrank met de smaken appel, sinas, frambozen en grapefruit had uitgebracht.

Er is trouwens ook een alcoholische drank met de naam cassis: crème de cassis, dat aan witte wijn of champagne wordt toegevoegd om er een kir of kir royale van de maken.

We telden liefst negen merken cassis, waarbij Freeway van Lidl de gemoederen hoog deed oplopen. „Heel smerig. Heeft weinig van echte cassis weg.” „Wat een wrange bende.”

Het huismerk G’Woon van Vomar/Boni/Picnic kreeg evenmin de handen op elkaar. „Zure bende, rare nasmaak, tikkeltje chemisch.”

Ook Highway, onder meer te koop bij Dirk, Dekamarkt en Plus, maakte de fijnproevers ook niet enthousiast. „Vlak en te zoet.” „Bah, wat vies!” „Wow, er zit één procent zwarte bes in... Geen wonder dat deze frisdrank naar niks smaakt.”

De cassis die de tongen wel streelde, kwam van Hero, Fanta, Aldi (River), Jumbo en Albert Heijn.

1. Het Zwitserse bedrijf Hero gaat als uitvinder van cassis met de eerste plek aan de haal. „Mierzoet, maar erg lekker.” „De smaak explodeert in de mond.” €1,59 per liter

2. Op de tweede plaats volgt Fanta. „Deze is wat zuurder, wat goed is voor de smaak, ook veel prik trouwens!” „Precies goed qua zoetheid.” €1,50 per liter

3. Budgetsupermarktketen Aldi moet het met een derde plaats doen. River smaakte „niet slecht, drinkt lekker weg”. „Erg aangenaam, al smaakt het meer naar een bosvruchtenmix dan cassis.” €0,66 per liter

4. Ook Jumbo verkoopt een verrassend zurige cassis. „Hier zit gefermenteerd bessensap in. Je proeft het verschil. Lekker!” „Fris en normaal zoet.” €0,66 per liter

5. Hekkensluiter is Albert Heijn, waarbij het glazuur van onze tanden sprong! „Te zoet en erg chemisch.” „Dit lijkt een soort vloeibare kauwgombal-frisdrank.” „Jeetje, wat een zoete meuk.” €0,66 per liter