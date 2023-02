Premium Het beste van De Telegraaf

’Suïcidegedachten niet op puberteit afschuiven’ Praten hélpt bij intense somberheid

Jonneke Raijer helpt inmiddels andere jongeren: „Horen dat iedereen het weleens moeilijk heeft, helpt om je minder mislukt te voelen.” Ⓒ Roel Dijkstra

De datum 1 december 2016 was de deadline die Jonneke Raijer (23) zichzelf had gesteld: als het dan niet beter ging, zou ze een einde aan haar leven maken. Vijf jaar later is zij heel blij dat iemand met haar het gesprek over suïcide aanging. ’Neem pubers serieus’, wil ze volwassenen meegeven.