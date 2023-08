Zelf klussen? Dit is het verschil tussen OSB en spaanplaat

Bij onze nieuwe keuken hebben we lang getwijfeld over het populaire plaatmateriaal OSB.

Uiteindelijk heb ik het niet gebruikt, maar je ziet OSB (Oriented Strand Board) dat vroeger nooit in het zicht werd verwerkt, steeds vaker in het interieur. Als wandafwerking, als kast of zelfs op de vloer. Mijn meissie twijfelt eigenlijk nog steeds, want over het aanrechtblad is nog geen beslissing gevallen...

OSB is een houten plaat die uit drie met kunsthars verlijmde lagen bestaat. Elke laag is gemaakt van spanen, ook wel strand genoemd. In de buitenste lagen liggen de houten spaanders in de ene richting en in de middelste laag liggen de spanen daar loodrecht op: kruislings. Het is heel sterk, licht wat betreft gewicht en relatief goedkoop.

Soms wordt OSB met spaanplaat verward. Niet zo gek, want ook spaanplaat is, zoals de naam al aangeeft, opgebouwd uit spanen.

Zulke platen zijn gemaakt van spaanders, ofwel houtsnippers die in een willekeurige vorm onder invloed van warmte en hoge druk zijn samengeperst. Als bindmiddel wordt gebruik van kunstharslijm gemaakt. Over het algemeen zijn de spaanders die hiervoor worden benut, veel kleiner dan de spaanders in het OSB. De uitstraling van beide materialen is heel anders.

Spaanplaat is minder slijtvast en minder vochtbestendig, natuurlijk afhankelijk van de kwaliteit van de plaat.

OSB kan worden gebruikt voor dragende constructies in de bouw, waar spaanplaat meer wordt toegepast in de meubelindustrie.

Spaanplaat is vaak gelamineerd waardoor het, zonder dat je het hoeft te verven of te lakken om het materiaal te beschermen, kunt gebruiken om bijvoorbeeld een kast te maken. Sommige OSB-platen hebben een mes en groef, waardoor je deze makkelijk aan elkaar kunt bevestigen.

Wil je meer van onze keukenverbouwing zien, kijk dan op mijn YouTube-kanaal Mulder Maakt.

Hebt u een vraag? Mail naar klusvraag@telegraaf.nl