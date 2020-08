Kookboek getest: Zo maak je vis ’t lekkerste klaar

Omdat we vaak alleen eten wat we kennen, zijn we geneigd vis te kopen die eigenlijk wordt overbevist. Dat wil de Franse sterrenchef Gaël Orieux ons afleren.

Dit is geen kookboek pur sang. Vis is een leidraad om andere vissoorten te leren kennen en ermee te leren werken. De eerste helft van het boek geeft uitleg bij 70 soorten vis en zeevruchten. Geen zalm of kabeljauw, wel zeebaars, ansjovis en sprot en heeft u ooit rode schorpioenvis, gevlekte lipvis of zeebrasem klaargemaakt?

Er staan ook 90 recepten in. Zeebrasem met vijgen is een eenvoudig en veelbelovend recept. Ik kwam echter thuis met een zeebaars. Ook vijgenazijn kon ik zo snel niet vinden, wel dadelazijn.

De baars was schoongemaakt, maar niet ontschubd. Misschien hoefde dat niet, maar ik heb het toch geprobeerd. Het is iets wat in veel recepten van Orieux wordt vermeld, maar hij legt nergens uit hoe je dat moet doen. Dat ging moeizaam met een dunschillertje.

Dan is het een makkie. Ik heb de gaartijd een beetje verlengd, want zo’n ronde zeebaars is niet hetzelfde als een platte zeebrasem. We hebben gesmuld. De vis was mooi stevig en de smaak van de vijgen en dadels met de boter en oliesaus ronduit heerlijk.

Recept: Zeebrasem met vijgen

Voor 4 personen:

1 zeebrasem van zo’n 1,6 kilo, 12 kleine rode uien, 8 vijgen, 6 vijgenbladeren, 4 el olijfolie, 60 g licht gezouten boter, 2 el vijgenazijn. Zout en versgemalen peper

Bereiding

Schub de zeebrasem, verwijder de ingewanden en leg opzij. Pel de rode uien. Kerf de vijgen aan de bovenkant met een mesje in. Breng wat gezouten water aan de kook en blancheer de rode uien 2 minuten. Laat afkoelen onder de kraan en laat ze uitlekken. Bestrooi de zeebrasem en vijgen met zout en peper. Leg de vis, vijgen, rode uien en vijgenbladeren in een ovenschaal. Besprenkel met de olijfolie en verdeel de boter erover.

Zet 15 minuten in de oven op 180 °C; bedruip de vis regelmatig. Haal de vis uit de oven, schenk de vijgenazijn eroverhem en zet hem nog 10 minuten in de oven; bedruip regelmatig. Verwijder de vijgenbladeren en serveer direct.