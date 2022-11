Met Nederland vergrijzen ook de sociale media: ’Ouderen accepteren geen bullshit

„De term granfluencer refereert aan grandma en natuurlijk is een oma ook gewoon iemand met kleinkinderen, maar het impliceert ook dat je te oud bent voor iets”, ruimt social media-deskundige Kirsten Jassies dit vooroordeel én de term gelijk uit de weg. „Terwijl het online een groeiende groep is.” Een doelgroep met personen die „precies weten wie ze zijn en wat ze willen, met koopkracht en vaste merken, en daarmee een interessant publiek”, aldus Jassies.

Vooroordelen

Dat ziet ook Floris Venneman, mede-oprichter van Bureauvijftig, dat met kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder ouderen inventariseert wat er speelt en zo strategieën en concepten voor bedrijven voor die oudere doelgroep bedenkt.

„De helft van de Nederlanders is inmiddels 50+ en die groep wordt alleen maar groter en ouder. Er zijn veel vooroordelen: ze zouden niet open staan voor innovaties en niet online zijn. Wij zien juist dat ze wél digitaal zijn: ze bestellen hun eten en boodschappen online, internetbankieren... Ze zijn alleen wat voorzichtiger; willen eerst zien wat het is, besluiten of het iets toevoegt en het dan pas proberen.”

Het zijn vooralsnog niet echte makers, maar vooral kijkers, weet Jassies, die ook lezingen en workshops geeft over hoe op te vallen op sociale media. „Daarom weet je ook niet zoveel over hen en zijn ze lastiger te bereiken. Facebook is nu echt een plek voor ouderen geworden, omdat ze weten hoe het werkt. Dan volgen er ineens nieuwe kanalen als Stories en Reels op Instagram en TikTok en moeten ze dat weer eigen maken, als ze dat willen.” Al worden ze wel actiever, weet Venneman: „De gemiddelde babyboomer (65-80 jaar) heeft inmiddels bijna 3 social media-accounts, 63% zegt meerdere keren per dag op Facebook te kijken, 1 op de 3 meerdere keren op Instagram. Dat is inderdaad vooral kijken en reageren.”

Al zijn er ook steeds meer oudere makers, merkt Jassies. „Ze zien dat bijvoorbeeld Instagram een platform is waar ze gewoon hun eigen gang kunnen gaan en in eigen woorden en met humor hun eigen verhaal kunnen vertellen.” Die verhalen worden gewaardeerd, vooral vanwege de herkenbaarheid. „Als 48-jarige wil ik ook niet alleen maar 20-plussers met een perfect leven zien, maar ook leeftijdgenoten of ouderen met levenservaring die praten over rimpels en grijs haar.”

Geen bullshit

Meer dan voor jongeren geldt voor ouderen dat het verhaal of de boodschap online, of dat nu zelf vertellen of aanhoren is, echt, integer en kloppend moet zijn. Venneman: „Ze gaan niet mee in die fake-wereld waar leuke jongens en meisjes gefêteerd businessclass naar Dubai vliegen. Deze doelgroep is nuchter: pas als een product of boodschap waarde heeft, zullen ze het aannemen. Simpel gezegd: ze accepteren geen bullshit.”

Met de vergrijzing van Nederland vergrijzen ook de sociale media en dat biedt kansen voor bedrijven, merken én oudere sociale mediagebruikers, weten beide deskundigen. Venneman: „We moeten nog steeds uitleggen dat ouderen een heel interessante doelgroep zijn voor campagnes of producten, veel marketeers zijn vooral druk met toffe, hippe, gave generatie Z of millennials, terwijl de koopkracht bij babyboomers en generatie X zit. Durf je als merk deze doelgroep te bereiken omdat er kansen liggen?” Jassies: „De doelgroep heeft Facebook al omarmd, met Instagram gebeurt het en met TikTok zal het ook gebeuren. Al zie ik wel dat de ouderen beducht zijn op hun privacy en ze argwanend tegenover de machtige bedrijven achter de kanalen staan. Ze vinden dat toch spannender.”

Aan zowel bedrijven als makers adviseren beiden: „Zorg voor herkenning en emotie in de content. Schets hoe het leven écht is, geef antwoord op vragen en verplaats je in je doelgroep. Er liggen nog heel veel kansen.”