Het Griekse Peloponnesos is zo magisch dat je er stil van wordt

Natuurlijk heb je met een huurauto en lege agenda zelf in de hand hoeveel je van de diversiteit van Peloponnesos – genoemd naar de Griekse held Pelops met het Griekse woord voor eiland (nisos) erachter – wilt ervaren. Maar de overweldigende rijke natuur dient zich al meteen aan, rijdend vanuit het centraal gelegen Kalamata richting Kaap Akrítas, het zuidelijkste puntje.

Groene, rond gevormde bergen sluiten ons in, meer landinwaarts zullen ze rauwer, hoger en puntiger worden. Ze vormen een mooi contrast met het turquoise water van de Ionische Zee die nooit ver weg is. Het groen wordt afgewisseld met het geel van de koolzaadbloemen, het rood van de klaprozen en het paars van de bloemen van de moroni-bomen die nu nog in bloei staan. De fiere cipressen doen een beetje aan Toscane denken, het grijsgroene van de talloze olijfbomen maken het plaatje Grieks.

Mystieke nevel

De komende dagen zal vanuit de auto dit ons uitzicht zijn. In de ochtend ligt er om de bergen een mystieke nevel, in de middag worden ze verlicht door een stralende zon die in de avond bij het ondergaan weer voor een heel ander panorama zorgt.

Het uitzicht op weg naar nieuwe herinneringen. Ⓒ Kersten van Dalen

We rijden door tal van kleine vissersdorpjes, met pastelgele en lavendelblauwe huisjes, waar zowel de honden als de inwoners ons nieuwsgierig aankijken en we worden verrast door de vriendelijkheid van de locals. En door hun rijkunsten; met een noodgang strak door de bocht, alsof ze hun rijbewijs bij een fles olijfolie hebben gekregen...

Eenmaal vlak bij Kaap Akrítas – een 4x4 (en goede rijkunsten) is aan te raden als je van de gebaande wegen af wilt om tot het puntje te komen – vinden we afgelegen baaitjes met weer zo’n mooi uitzicht, met het eiland Venétiko uitstekend in de kalme zee. Pas twee uur onderweg kunnen we nu al concluderen dat het met die beloofde veelzijdigheid wel goed zit.

Het is aangenaam rustig in de bad- en havenplaats Foinikounta waar we stoppen om te lunchen. De surfers en zeilboten waar de vakantiebestemming bekend om staat, zijn nog niet te bekennen. De stranden van het traditionele vissersdorp, Foinikounta beach, Loutros beach en Anemomylos beach zijn nog maagdelijk leeg. In het hoogseizoen zal dat anders zijn. Fijn voor de economie, maar wij zijn blij om alles in alle rust te kunnen ervaren.

Bij de Polilimnio watervallen, op drie kwartier rijden van Foinikounta, komen we wel de nodige toeristen tegen. Niet verwonderlijk, de Blue Lagoon-achtige waterval is weliswaar niet hoog of groots, eerder lieflijk, maar het helderblauwe water, omgeven door bos en met houten loopbruggen maken het een mooi rustpunt. De stranden, de vissersdorpjes en de bergen hadden we verwacht, een waterval als deze niet. Over diversiteit gesproken!

Het groengebergtelandschap brengt ons vervolgens via kronkelweggetjes naar Methoni aan de westkust. Ook hier is het gelukkig rustig zodat we de toeristische trekpleister, het historische Venetiaanse kasteel, bijna voor onszelf hebben. Al was het ook goed te doen geweest als het wel drukker was geweest: het middeleeuwse bouwwerk en de oppervlakte dat het inneemt, is immens.

Burcht

De in de zee gelegen burcht trekt de meeste aandacht: zorgvuldig bewaard en gerenoveerd vóél je bijna de geschiedenis. Die historie is net zo indrukwekkend als het kasteel en zijn vele bijgebouwen zelf, waaronder de achthoekige gevangenistoren. Sommige delen stammen al uit de 13e eeuw, zoals de oostelijke muren. De burcht werd in de periode rond 1500 neergezet, de toegangspoort werd na 1700 (her)opgebouwd.

Het geheel is een interessante tijdreis waar je de tijd voor moet nemen: na anderhalf uur door de oudheid struinen nemen we de indrukwekkende stenen brug met maar liefst 14 bogen terug naar het heden: Methoni. Hoewel de stad zelf ook in de geschiedenisboeken voorkomt, want Homerus schreef er al over.

De burcht in Methoni strekt zich tot in zee uit. Ⓒ kersten van dalen

Als belangrijk middeleeuws handelscentrum en tussenstation op de zeeroute van Venetië en Jeruzalem werd hier de nodige strijd geleverd. Onze strijd is vooral de keuze uit de grote kaart met het echte Griekse voedsel in het traditionele lokale restaurant op het dorpsplein. Met de ware feta, gemarineerde ansjovis, auberginedip en bietensalade. Op tafel gezet door de bediening waarvan de vriendelijkheid ons opvalt, waar we ook komen.

Na de nodige kilometers in de auto is het tijd om in de benen te komen. Vanuit het dorpje Gytheio, meer in het zuiden, rijden we in alle vroegte in anderhalf uur naar bergdorp Dimitsana. De tocht is magisch: aan de voeten van de groene bergen ligt een mystiek laagje nevel. Bergdorpjes liggen tegen de bergen geplakt, nog slaperig in de vroege ochtend.

Op de planning staat een wandeling door de vijf kilometer lange en 300 meter diepe Lousios-kloof die voert naar de diep onder ons liggende Lousios-rivier. Dwars door de bossen dalen we af over het smalle pad van de duidelijk bekende trail, gezien de wandelaars die we tegenkomen. Een jong stel uit Israël, een gezin uit Zwitserland, een ouder stel uit Nederland: allen wandelen, net als wij, langs een kapelletje met een uitzicht over de vallei waarin de nevel inmiddels is opgetrokken. Een pelgrim gaat ons voor, een rozenkrans in zijn ene hand, een dik boek in de andere waarin hij uitgebreid in de zon voor de kapel gaat zitten lezen.

Afwisseling genoeg: afgelegen baaitjes en imposant berglandschap. Ⓒ kersten van dalen

Wij dalen verder af richting Moni Timíou Prodrómou. Een 16e-eeuws klooster dat er op internetfoto’s al prachtig uitziet, vastgeplakt als een zwaluwnest tegen de geelbruine uitgesleten rotsen. De aanblik na de toch al zo mooie wandeling maakt ons stil.

Hoog boven onze hoofden steekt de voorgevel uit de rotsen, twee rijen houten verblijven, de onderste duidelijk het oudst, de bovenste later bijgebouwd, met golfplaten op het dak. Aan de kleine balkons hangt was te drogen, het enige teken van leven.

Eenmaal binnen is het schemerig, op wat zacht licht van de lampen en aan te steken kaarsjes na. In de ontvangstruimte hangen foto’s van monniken en staat er zoetigheid op tafel, een nog jonge monnik zet verse koffie. Als we niet nog stil van de aanblik waren, dan worden we dat wel van de serene rust die hier heerst.

Gejaagd

En anders wel van de monnik die schoorvoetend zijn verhaal vertelt. Een gejaagde managementfunctie, de drukte van de horeca, het zware werk met ouders van psychiatrische kinderen, om maar wat van zijn zoektocht in het werkende leven te noemen, leidden hem samen met het gemis van zijn overleden vader uiteindelijk naar hier. Voor het eerst bij het klooster voelde hij zich direct thuis. „Voorheen deed ik alles vanuit angst en pijn, nu vanuit mijn hart. Ik weet niet of ik nu een goed mens ben, maar ik ben in elk geval een beter mens.”

Het 16e-eeuws klooster Moni Timíou Prodrómou ligt vastgeplakt tegen de rotsen. Ⓒ kersten van dalen

Nog altijd stil gaan we voor het kerkje even verderop zitten. In vier dagen hebben we prachtige natuur en afgelegen baaitjes met helderblauw water gezien, bergen beklommen en afgedaald. We hebben de vriendelijkheid van de bevolking en horeca geproefd en een kijkje genomen in de rijke geschiedenis, waarvan er in elk groter dorp wel iets is te vinden.

Na honderden kilometers kunnen we beamen dat die afwisseling de Peloponnesos intrigerend maakt. En dan hebben we nog maar een klein gedeelte gezien.

Zo kom je er

Van Amsterdam naar Kalamata is het zo’n 3,5 uur vliegen. Wij gingen eind april met Transavia, een periode die is aan te raden omdat de natuur dan in volle bloei staat en de temperaturen aangenaam zijn om bijvoorbeeld langere tochten te kunnen maken. Een huurauto is aan te raden, via elizawashere.nl, waarmee wij deze reis maakten, is die inbegrepen (en allrisk verzekerd), net als de vlucht.

Verblijf

Mani Luxury Suites

Wij kwamen de eerste twee dagen tot rust in Afentiko Pigadi in Methoni, een kleinschalig verblijf in de bergen, vlakbij de stad. Met eigen keukentje om na een dag vol indrukken even terug te trekken, of aan het zwembad te liggen. Om vervolgens de volgende twee dagen wakker te worden met een plons met uitzicht in de stijlvol ingerichte Mani Luxury Suites in Gytheio.