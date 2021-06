Een huis kopen in Legrad (Kroatië)? Dat kost je 13 eurocent

In het plaatsje Legrad, vlak bij de Hongaarse grens, staan huizen te koop voor - houd je vast - 1 Kroatische kuna, omgerekend zo’n 13 eurocent.

Legrad was in een ver verleden een best levendige plek, maar daar is in de loop der jaren verandering in gekomen. Tegenwoordig wonen er nog zo’n 2250 mensen in Legrad, een jaar of zeventig geleden was dat nog het dubbele.

Om verdere leegloop te voorkomen en om nieuwe (jonge) mensen naar Legrad te lokken, hebben lokale bestuurders besloten om leegstaande woningen voor bijna niets te verkopen.

Van de panden hoef je uiteraard niet veel te verwachten: ze staan al lange tijd leeg en kunnen dus wel een flinke opknapbeurt gebruiken. Wie het aandurft om een bouwval te kopen, krijgt voor de verbouwing een subsidie van 25.000 Kroatische kuna, ongeveer 3300 euro.

Aan de kopers worden wel wat eisen gesteld: zij moeten minimaal 40 jaar oud en financieel stabiel zijn. Ook is het de bedoeling dat de nieuwe eigenaren er minstens vijftien jaar wonen.

Van de negentien woningen zijn er inmiddels al zeventien verkocht.