Reizen met iemand die vliegangst heeft? Zo stel je die peroon (iets meer) gerust

De Amerikaanse Jenny Matthews, die met haar State of Mind Therapy mensen begeleidt die kampen met angststoornissen, geeft op website Travel + Leisure wat je kunt doen om ervoor te zorgen dat je reispartner minder stress ervaart. „Veel mensen vinden het fijn als je tijdens de vlucht hun hand vasthoudt en ademhalingsoefeningen met ze doet, anderen willen juist dat je helemaal niets doet. Het is belangrijk dat je vantevoren weet hoe je ze tijdens de reis het beste ondersteunt”, zegt Matthews.

Erken de gevoelens

Jenny Matthews stelt dat het allereerst belangrijk is om de angsten van de ander serieus te nemen. „Angstgevoelens zijn niet zomaar weg te nemen met een praatje”, weet Matthews. „De meeste mensen met vliegangst weten wel dat ze in het vliegtuig veilig zijn, maar hun brein vertelt ze wat anders. Probeer de logica van een ander daarom niet te veranderen, maar wees kalm en ondersteunend.”

Voorbereiden

Voor de mensen met ernstige vliegangst, is het fijn als ze vooraf zo veel mogelijk weten waar ze aan toe zijn. Het helpt als ze van tevoren duidelijk weten op welke stoel ze zitten en hoe lang de vlucht precies duurt. Zorg er ook voor dat je ruim op tijd op het vliegveld aanwezig bent zodat er voldoende tijd is om in te checken en de gate te vinden. „Als je reist met iemand die bang is om te vliegen, is het belangrijk om stress zo veel mogelijk uit de weg te gaan.”

Licht de stewardes(sen) in

Matthews stelt dat het verstandig is om het cabinepersoneel op de hoogte te stellen van de vliegangst. Stewards en stewardessen kunnen de persoon met vliegangst op hun gemak stellen, onder meer door af en toe langs te komen en even te vragen hoe het met je reisgenoot gaat.

Blijf weg van alcochol

Moedig een angstige vlieger vooral aan om geen alcohol of veel koffie te drinken. Alochol en koffie kunnen er namelijk voor zorgen dat angstige gevoelens versterkt worden.

Entertainment

Zorg ervoor dat de persoon met vliegangst genoeg te doen heeft tijdens de vlucht. Matthews: „Hoewel de meeste vluchten een entertainmentaanbod hebben, kan dat niet genoeg zijn. Zorg ervoor dat er genoeg ander entertainment mee gaat in de handbagage, zoals een goed boek, de favoriete podcast of muziek.”