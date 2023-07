Slim op reis: stewardess Kelly (35) deelt haar ultieme inpaktips

„Mijn vader zat in de reisbranche en ik ben opgegroeid in Badhoevedorp, de achtertuin van Schiphol. Vliegtuigen kende ik daarom al. Op mijn twintigste heb ik even als stewardess gewerkt, op korte Europese vluchten, maar dat was het toch niet helemaal. Daarna ben ik als foodblogger aan de slag gegaan en sinds vijf jaar ben ik daarnaast ook weer stewardess, maar dan op intercontinentale en Europese vluchten met overnachting.

Ik heb verschillende koffers. Een grote reiskoffer, zo’n kleine trolley die als handbagage mee kan en een opzettas met daarin een toilettas. Welke ik meeneem, hangt af van de bestemming en de duur van de trip. Soms vlieg ik na 24 uur alweer terug, een andere keer pas na vijf dagen. Ongeacht de koffer zijn er een paar dingen die nooit mogen ontbreken. Gezichtsverzorging – reiniging en crème – staat op één. Als ik dat niet goed bijhoud, zie ik er met die droge lucht aan boord over een jaar uit als een perkamentrol. Mijn noise cancelling-oordopjes neem ik ook altijd mee. Net als parfum, lippenstift, opladers, mijn zonnebril en een wereldstekker. En ik zorg altijd voor een bikini in mijn handbagage. Stel dat mijn koffer kwijtraakt, dan heb ik in ieder geval een bikini. Waarom een bikini? Haha, er zijn inderdaad vast belangrijkere dingen. Maar dit is er ooit ingeslopen en niet meer weggegaan.

In het pakken word ik steeds handiger. Eerst sjouwde ik alles elke keer de trap op en af, maar daar begin ik niet meer aan. In plaats daarvan staan mijn koffers beneden in de berging. Alleen de spulletjes die ik altijd meeneem, zoals een haar- en tandenborstel, laat ik erin zitten. Kleding absoluut niet. Anders wordt het zo muffig. Daarnaast is het ook helemaal niet handig omdat niet elke outfit overal mee naartoe kan. Qua warmte, maar ook zeker qua stijl. Een zonnige bestemming vraagt uiteraard om andere kleding dan een koude.

In Brazilië kun je bijna in je blote gat lopen zonder dat iemand op- of omkijkt, maar in Koeweit wordt dat niet gewaardeerd. Als ik wegga, vul ik daarom boven een shopper met de spullen die ik wil meenemen. Die shopper leg ik beneden in mijn koffer en klaar is Kees.

Kleine tasjes

Omdat ik zo veel onderweg ben, heb ik de nodige inpaktips verzameld. Het gebruik van packing cubes bijvoorbeeld. Dat zijn kleine tasjes die het makkelijk maken om je spullen te organiseren en waardoor je niet je hele koffer overhoop hoeft te halen, op zoek naar dat ene topje.

Kreukels werk ik altijd weg door de douche op de heetste stand te zetten en het kledingstuk in de stoom te hangen. Een beetje verfrissingsspray eroverheen en je kleding is zo goed als nieuw.

Misschien wel de beste tip ooit: bodylotion, zonnebrandcrème en deodorant in stick-vorm. Die mogen gewoon in je handbagage!”