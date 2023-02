Oproep: kunt u nog zonder een streamingsdienst?

Door redactie lifestyle Kopieer naar clipboard

Ⓒ 123rf

Lekker op de bank naar je lievelingsserie of favoriete film kijken: dankzij streamingsdiensten als Netflix, Videoland en HBO Max is dat een een stuk makkelijker geworden. Kunt u nog zonder zo’n kijkplatform of heeft u genoeg aan het aanbod en programmering op tv?