5 x dit moet je weten over microplastics

1. Microplastics zijn stukjes plastic van minder dan 5 millimeter groot. Microplastic en de nog kleinere nanoplastics komen voor in oceanen en rivieren en uiteindelijk in ons voedsel.

2. Microplastics worden vaak toegevoegd aan producten die we dagelijks gebruiken: cosmetica, verzorgingsproducten, schoonmaak- en wasmiddelen. In wasmiddelen worden microplastics bijvoorbeeld benut om verkleuring van de was of een grauwsluier te voorkomen.

3. Producten zonder microplastic herken je aan een van de volgende keurmerken: Europees Ecolabel, Demeter, Cosmos Organic, Nordic Ecolabel en Zero plastics inside.

4. Tegenwoordig is 64% van nieuwe kleding van microvezels gemaakt. Daarmee is dit de belangrijkste bron van microplastics in ons water. De microvezels van synthetische kleding en dekens laten los tijdens het wassen. Alleen al door het wassen van textiel komen er per huishouden tot twee plastic zakken met microplastic vezels per jaar in het water.

5. Je kunt een speciaal wasnet gebruiken om de microvezels op te vangen, zoals de Guppyfriend. Deze houdt zo'n 70% tegen. Daarnaast werken wasmachinefabrikanten aan filters.

