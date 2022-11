Dé truc om je huis opgeruimd te houden

Troost je, dit is een probleem waarmee bijna iedereen te maken heeft. Alleen zit de één er wat meer mee dan de ander. Kies voor een slim opbergmeubel in je kamer of keuken zoals een buffetkast. In de glazen bovenkast kun je mooie dingen kwijt. Achter de dichte deuren aan de onderkant is ruimte voor tijdschriften en andere zaken die je uit het zicht wilt houden.

De valkuil is dat je daar van alles en nog wat in propt. Want eigenlijk is er maar één gouden stelregel om een huis opgeruimd te houden: vaste opbergplekken. Een bakje voor de sleutels, een mand voor de tijdschriften, een houten box voor speelgoed en een brievenbakje voor de ’vage papieren’. Hoewel je die beter meteen kunt afhandelen: alles waar je niets mee doet, weggooien, de herinnering voor de griepprik op het prikbord (weer een vaste plek), die rekening betalen én vervolgens weggooien.

Maak er een gewoonte van elke zaterdagmorgen even een kwartiertje door je huis te gaan en bekijk het door de ogen van iemand anders: je (schoon)moeder of die design-vriendin.