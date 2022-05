Familiereünie: hippe Honda e ontmoet bijzondere familieleden

Premium Autosport

Jos Verstappen ziet relaxte titelstrijd: ’Ik weet zeker dat het niet zo zal gaan als vorig seizoen’

Traditiegetrouw is het de race waar het in de aanloop vooral gaat over één ding: updates. Tijdens de Grand Prix van Spanje hoopt Ferrari terug te kunnen slaan richting het Red Bull van Max Verstappen. „Als Ferrari z’n huiswerk goed gedaan heeft, ben ik benieuwd hoeveel sneller ze zijn geworden”, zeg...