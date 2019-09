Downton Abbey als Airbnb

Het Highclere Castle zoals het in het echt heet, gaat voor één nachtje open voor het publiek. Op 1 oktober kan je via de verhuursite proberen de nacht van 26 op 27 november te boeken, zo meldt USA Today.

En leven als de adel kost niet eens de hoofdprijs. De gelukkige die het huis van de familie Crawley in mag, betaalt slechts 150 euro. Bereid je er maar op voor dat het heel stil is in het driehonderd kamers tellende gebouw. Personeel zoals de tv-familie had, is er niet bij.

Voor dat geld ontmoet je de echte bewoners, de baron en barones van Carnavon.

Hun butler Luis serveert cocktails en een driegangenmaaltijd voor de gelukkige die doordringt tot het kasteel. De volgende ochtend na het ontbijt en een tour over het landgoed, zwaaien de Carnavons je weer vriendelijk uit.

En voor wie misgrijpt: je kan er ook gewoon op bezoek.