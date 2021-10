Dagrecept: Baskisch broodje kaas, tomaat en aubergine

Het lijkt wel een toverspreuk en het smaakt eigenlijk ook magisch! De beroemde chef Xabier Gutiérrez uit San Sebastián (tevens psycholoog en schrijver) heeft een fijn recept voor een stokbroodje met die Idiazabal. Op zijn site vind je meer verrukkelijke gerechten, googel even zijn naam. Als je deze bijzondere kaas niet bij je kaaswinkel aantreft, kun je een andere gerookte kaas gebruiken.

Rooster de aubergine en tomaat met een beetje olijfolie, oregano en zout, gewikkeld in aluminiumfolie, 1 uur in een oven van 180 graden. Snijd de aubergine en tomaat in grove stukken en leg ze op een krokant stuk baguette.

Leg hierover een paar dunne plakjes van de gerookte kaas en sprenkel er nog wat druppels extra vergine olijfolie over. Vouw je broodje dicht en klaar is je lunch. Maar als je hem inpakt en een uurtje later opeet, smaakt hij misschien wel nóg beter...

Nodig voor 1 persoon:

- 1 baguette

- 1 middelgrote tomaat

(geschild)

- 70 g Idiazabal of andere gerookte kaas

- gehakte oregano

- extra vergine olijfolie

- ¼ aubergine