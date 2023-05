Scones om je vingers bij af te likken

Iedereen heeft wel van scones gehoord, maar is het nu een broodje, koek of cake? Een beetje ertussenin, al is het toch echt een broodje. Volgens de Oxford Dictonary is het Engelse woord zelfs afgeleid van een oud-Nederlands woord: schoonbrood.

Als scones goed zijn bereid, smaken ze goddelijk. Luchtig van binnen, waarbij het brood makkelijk afbrokkelt. Ongezoet, al mag je gedroogd fruit toevoegen. Altijd geserveerd met zogenoemde clotted cream – daarover straks meer –, jam en thee. Samen wordt deze drie-eenheid cream tea genoemd: om je vingers bij af te likken.

Deze typisch Engelse afternoon tea-traktatie wordt voor het eerst in de 11e eeuw in de archieven van Tavistock Abbey in Devon, Zuid-Engeland genoemd. Van daaruit verspreidde het zich naar het naburige Cornwall. Deze twee graafschappen vormen het hart van de cream tea & scone-regio.

Ⓒ Michael van Emde Boas

Medio 17e eeuw waren scones met clotted cream en jam een Engelse traditie geworden. Toen thee uit Azië Engeland bereikte en populair werd, begon men dit bij de scones te serveren. De rest is geschiedenis.

Simpel

Bij restaurant Greenwoods in Amsterdam serveren ze al jaren onvervalste scones. Patissier Chris Ruddock maakt zijn deeg met de hand. „Voor scones geldt: hoe simpeler, hoe lekkerder ze worden. Mijn basisingrediënten zijn karnemelk, patentbloem, eieren, lichtgezouten margarine en een snuf zout.”

„Ik gebruik karnemelk in plaats van zelfrijzend bakmeel of bakpoeder omdat het deeg anders net iets te hard rijst. Al kom je veel recepten met deze hulpmiddelen tegen. Je hebt ook maar een snufje zout nodig omdat de margarine al licht gezouten is. Roomboter loopt mij te snel uit.”

Ⓒ Michael van Emde Boas

„Het gaat ook mis als je voor het deeg een machinale haak gebruikt. Voor brood of stevigere patisserie kan dat, maar voor scones is die niet geschikt. We doen het met daarom met de hand. Het deeg moet luchtig en iets elastisch zijn voordat je vormpjes steekt. Ook mag je niet te veel doorkneden, dan loopt de lucht eruit. Wees matig met bloem tussendoor. Aan het eind kun je de scones wel weer met bloem bestrooien.”

Ruddock kneedt het deeg bijna teder. „Het moet mooi zacht en glad zijn, zonder barsten.” Vervolgens steekt hij razendsnel de scone-vormpjes met herkenbare verticale ribbels. „Ik schuif ze 15 tot 17 minuten in een oven van 165 tot 175 graden. Daarna scheur ik er een open; als hij mooi luchtig is, weet ik dat ze klaar zijn.”

De meningen lopen over de volgorde van room en jam lopen ook uiteen. Ⓒ Michael van Emde Boas

Walnoten

Ruddock raadt rozijnen als extraatje in scones aan. „Maar cranberry’s of zwarte bessen met witte chocolade bovenop is ook een optie. Met walnoten zijn ze ook erg lekker. Appel, dadels en walnoten zijn mijn favoriet in één scone.”

Even terug naar die clotted cream. Ingedikte room van koemelk, ook wel Devonshire- of Cornish cream genoemd. „We haalden die in het begin speciaal uit Devonshire, vroeger in Nederland niet te krijgen. Inmiddels is hij afkomstig van Jersey-koeien. Verrukkelijk!”

Sinds de opkomst van de scones met room en jam verkeren Devon en Cornwall in een figuurlijke staat van oorlog omdat men in beide graafschappen beweert de lekkernij te hebben uitgevonden. Beide stellen bovendien dat ze de lekkerste scones maken.

Volgorde

Maar de belangrijkste twist gaat over de vraag of je eerst de room op de scone smeert en dan de jam, of andersom...! In Cornwall smeert men eerst jam op de scone en daarna pas de clotted cream. Devon gelooft heilig in room eerst, dan pas de jam erop, net zoals je eerst boter op je broodje smeert. Tja, dat klinkt eigenlijk best logisch.

Ruddock: „Koning Charles II was vóór zijn kroning hertog van Cornwall. Ik neem daarom aan dat hij de Cornwall-methode hanteert. Het etiquette-instituut Debretts lijkt zijn voorbeeld te hebben gevolgd. Maar wie weet, wanneer Charles koning is, zal hij misschien de kant van de uitvinders kiezen die tevens de manier is die wij hier in Amsterdam aanbevelen: eerst de room, dan de jam, de Devon-methode!”