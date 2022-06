Dagrecept: Varkensfilet gerold in pancetta

Al zit het plezier van koken hem juist in de reis naar het bord, misschien verdienen onze maaltijden wel wat tijd. Dat je evengoed met eenpansgerechten kunt imponeren, bewijst Donna Hay met deze varkensfilet in pancetta, uit haar boek One Pan Perfect. Verwarm de oven voor op 220 graden. Meng de venkel, pastinaak, peer, salie, azijn, olijfolie, honing, zout en peper in een grote kom. Leg vier takjes salie apart.

Verdeel de groenten en fruit over een grote, met bakpapier beklede ovenschaal en bak in 25-30 min lichtbruin. Maak de marinade door de mosterd, honing, zout en peper te mengen. Bewaar 2 el van de marinade en zet apart. Bestrijk het vlees met de rest van de marinade. Wikkel elke filet in plakjes pancetta; stop de uiteinden onder het vlees. Leg de filets in de ovenschaal en bestrijk met de achtergehouden marinade.

Leg de bewaarde salie erop en besprenkel met olie. Bak het vlees in 18-22 minuten gaar. Snijd in plakjes, serveer met de groenten, peer en salie en besprenkel met het braadvocht.

Nodig voor 4 personen:

- 4 medium venkelknollen (bijgesneden, in plakken)

- 4 kleine pastinaken (geschild, in vieren)

- 3 stevige peren (in vieren)

- 12 kleine takjes salie

- 2 el rode wijnazijn

- 2 el extra vergine olijfolie (plus om te besprenkelen)

- 1 el honing

- zeezout en grof gemalen zwarte peper

- 2 varkensfilets van 300 g

- 20 lange plakken pancetta

Nodig voor de marinade:

- 70 g dijonmosterd, 1 el honing, zeezout en grof gemalen zwarte peper