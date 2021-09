Recept: Gnocchibowl met truffelmayo en doperwten

Het recept komt uit het nieuwe boek Lekker makkelijk van Pauline en Annika Weuring, van foodblog Uit Pauline’s keuken.

Nodig: 400 gr. verse gnocchi, 2 courgettes, 350 gr diepvries doperwten, 75 gr rucola, 12 soepstengels/grissini, 12 plakken Italiaanse ham, 4-6 el truffelmayonaise, 2 takjes verse basilicum, peper en zout, olijfolie.

Bereiding:

Wikkel een plakje Italiaanse ham om een soepstengel heen. Maak voor iedere tafelgenoot 3 soepstengels en leg ze even apart.

Verhit een scheut olijfolie in een koekenpan. Bak de gnocchi in 2-3 minuten rondom bruin. Bak de gnocchi eventueel in twee keer als de pan te klein is om alle gnocchi in één keer te bakken.

Was de courgettes en snijd ze in stukjes. Verhit wat olijfolie in een koekenpan en bak de courgettestukjes bruin. Voeg de doperwten toe en warm ze al omscheppend in een paar minuten op. Breng op smaak met peper en zout.

Verdeel de gnocchi over de kommen. Schep de courgetteblokjes en doperwten erbij. Leg er wat rucola bij, garneer met basilicum, een flinke eetlepel truffelmayonaise en een paar druppels van je favoriete olijfolie.

Serveer de soepstengels bij het gerecht.