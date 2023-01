Deze auto’s kunnen wel wat gewicht trekken (en kosten minder dan 10.000 euro)

Occasionselectie

Hyundai ix35 2010 – 2015

Van dit drietal valt het uiterlijk van de ix35 het meest in de smaak. Belangrijker is het verschil in toegestaan trekgewicht tussen de 1.6- en 2.0- liter benzinemotoren. De 1.6 mag 1.200 kilo trekken, de 2.0 weet raad met 1.900! De Hyundai is lekker ruim: met minimaal 591 liter biedt de SUV de grootste bagageruimte van deze drie. Voor het soort auto is het rijcomfort voldoende. Het brandstofverbruik ligt rond 1 op 11. Bij een autobedrijf in Nederhorst den Berg stuiten we voor € 9.950 op een zwarte ix35 2.0 ’Business Edition’ (2011, 136.000 km).

Kia Sportage 2010 – 2016

Technisch komen deze Sportage en de Hyundai ix35 sterk overeen. De Sportage rijdt opvallend goed, met een net even beter afgestemd onderstel. De Koreaan is ruim genoeg, met minimaal 565 liter aan bagageruimte. Bij gemiddeld gebruik verbruikt de Sportage iets minder dan 1 op 10. Op de website van een autobedrijf in Leiden vinden we een keurige, zilvergrijze 2.0 X-ecutive Plus (2010, 107.000 km) voor € 9.950.

Toyota RAV4 2006 – 2013

Toyota heeft een uitstekende naam, wat afstraalt op een cross-over als de RAV4. Dit type heeft een heerlijke no-nonsense uitstraling. De 2.0 mag 2.000 kilo trekken. Het interieur is lekker ruim en je kunt de achterbank in twee delen verschuiven. De bagageruimte bedraagt minimaal 586 liter. Het verbruik ligt rond 1 op 10. De merkdealer in Ede heeft voor € 9.999 een zilvergrijze 2.0 ’Comfort’ (2009, 189.000 km).

Oordeel van de Wegenwacht

Dit type Hyundai heeft een schakelaar op het koppelingspedaal waarmee je de auto kunt starten. Het bewuste onderdeel gaat weleens stuk. Gelukkig weet de Wegenwacht een trucje zodat je op eigen kracht naar de garage kunt voor een nieuwe schakelaar. Als de ix35 stroomdood is, dan zit de massadraad tussen de accu en de veerpoot los. Kwestie van vastmaken!

Om de Kia te starten, moet net als bij de Hyundai de koppeling worden ingetrapt. De schakelaar die daarvoor dient, kan stukgaan, maar de Wegenwacht kent ook hiervoor een noodoplossing. Vocht in de stekkerdoos van de trekhaak kan uiteenlopende problemen veroorzaken: in een nacht is je accu leeg of de Sportage kan niet worden afgesloten.

Bij de Wegenwacht is maar één euveltje bekend van deze generatie RAV4. Vanwege slijtage kunnen rammelende geluiden onder de motorkap ontstaan. Een rotgeluid, veroorzaakt door het vliegwiel. De Toyota rijdt er echter niet minder om. Wacht totdat de koppeling moet worden vervangen om het probleem op te lossen: dat is wel zo kostenefficiënt!

Ons advies

De reputatie van Toyota is weliswaar goed, maar drijft ook de tweedehands prijzen op; voor ons budget rijd je een iets oudere auto. In alle nuchterheid kiezen wij voor de Kia.

