Veiling gepantserde Cadillac Freddy Heineken: extraatje in kofferbak

De veiling van dit bijzondere model sluit vanavond om iets over acht. Wat de auto ongeveer op moet brengen, is nog onduidelijk. Momenteel (16:00 uur) bedraagt het hoogste bod van 7500 euro, maar dat gaat ongetwijfeld stijgen. Wat zeker is, is dat de koper een auto met een heel bijzondere historie krijgt.

Ontvoering

Freddy Heineken werd in 1983 samen met zijn chauffeur ontvoerd. Toen hij na een anonieme tip werd gevonden en werd bevrijd, nam hij het zekere voor het onzekere. Hij bestelde deze Cadillac Fleetwood Brougham en liet de auto voor - naar verluidt - zo’n twee ton extra pantseren. De auto kreeg onder andere vijf centimeter (!) dikke ramen. In de kofferbak werd een zuurstoftank geplaatst. In het geval van een gasaanval zou er dan niets met de inzittenden gebeuren.

De Cadillac staat inmiddels al jaren stil, omdat het kenteken is vervallen. Toch staat de gepantserde Amerikaan er nog heel acceptabel bij. Op de teller staan 73.189 kilometers, en ook het koetswerk ziet er op de foto’s nog redelijk goed uit. Toch behoeft de auto nog wel wat aandacht volgens de adverteerder. Het interieur van de Cadillac lijkt nog wel in topconditie te zijn. Het fraaie, blauwe velours bevat nog geen scheuren en ziet er netjes uit.

Grote V8

In de neus van de Cadillac ligt een grote, typisch Amerikaanse 4,1-liter V8, goed voor 137 pk. Daarmee is de auto natuurlijk geen strepentrekker, helemaal niet met alle zware aanpassingen die hij heeft ondergaan. Wat je wel krijgt, is een heel comfortabele auto met airconditioning, elektrisch verstelbare stoelen en cruise control. En natuurlijk een klein onderdeel van de Nederlandse geschiedenis.