Zó onderhoud je je waterdichte jas

1 Is uw waterdichte jas vies geworden? Controleer eerst het waslabel of deze in de wasmachine mag worden gewassen en op welke temperatuur.

2 Het is belangrijk om géén wasverzachter toe te voegen en alleen een technisch wasmiddel te gebruiken zoals de onderhoudsmiddelen van Nikwax of Grangers. Deze zijn verkrijgbaar bij buitensportwinkels.

3 Verwijder alle zeepresten uit de wasmiddelenlade en het rubber manchet en vul daarna de lade met het speciaal wasmiddel. Gebruik geen verkort of waterbesparend wasprogramma. Deze programma’s hebben een hoog toerental dat schadelijk voor de jas kan zijn.

4 Na een paar keer wassen moet de jas opnieuw worden geïmpregneerd om waterdicht te blijven. Dit kan met een impregneerspray of -wasmiddel. Er zijn ook middelen die zowel reinigen als impregneren.

5 Het voordeel van een impregneerspray is dat je deze alleen op de buitenkant spuit waardoor de jas blijft ademen. Ook kost dit maar weinig tijd. Het voordeel van inwassen is dat het impregneermiddel goed gelijk over de hele jas is verdeeld.