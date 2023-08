Deze allweather-boot heeft extreem goede vaareigenschappen

Je ziet direct dat deze stoere aluminium boot uiterst slechte weersomstandigheden kan weerstaan. Het Finse Greenbay Marine is slechtweerspecialist en bouwt ook de kleinere G-Force 8 die importeur Brunia Watersport voor de Hiswa te Water naar Nederland haalt.

In de bodem is 10 mm dik zeewaterbestendige aluminium gebruikt. Daardoor ligt het zwaartepunt mooi laag. Zo’n massief onderwaterschip kan tegen een stootje; in Finland of op de wispelturige Waddenzee geen overbodige luxe.

Geveerd

Ⓒ Laurens Koster

Bijzonder is de cabine die onafhankelijk van de romp op dikke rubbers is geplaatst. Ook zijn er twee geveerde stoelen. De hele constructie ademt degelijkheid en onverwoestbaarheid. De lasnaden zijn zichtbaar; bij de afwerking heeft doelmatigheid vooropgestaan.

Door de wavepiercing boeg heeft de boot voorin vrijwel geen volume. Als je een golf tegenkomt, snijdt de boeg door het water in plaats van omhoog te worden gedrukt.

Hemel

Ⓒ Laurens Koster

Aan beide zijden van de cabine zijn schuifdeuren zodat je veilig naar het voordek kunt komen. Binnen kan de bemanning comfortabel verblijven. Voorin bevindt zich een eenvoudige hut met dubbel bed en een natte cel. In de stuurhut is een smalle doorloop tussen de opklapbare dinette en het kombuis. Het schuifdak en het grote glazen paneel erachter vormen samen een grote transparante hemel. Mooi is het dashboard dat als een cockpit rond de stuurman is vormgegeven.

Bij de motorisering is keuze uit een of twee diesels. In deze testboot lagen twee Volvo Penta D3 vijfcilinder diesels van 220 pk. De installatie is voorbeeldig.

Geklutst

Manoeuvreren in de haven van Terschelling is simpel. Met de zuidwestenwind voor de kop varen we beheerst de woelige zee op. Met de 2x 220 pk hekdrives is de G-force 10 goed voor 35 knopen, 65 km per uur, maar met metershoge golven laten we het testen van de topsnelheid achterwege.

Ⓒ Laurens Koster

Wel stampen we vrolijk met dik 40 km per uur door de golven. Dan merk je de extreem goede vaareigenschappen van deze allweather-boot. Het is buiten ruig, maar je weet dat deze boot je nooit in de steek zal laten. Op dit jacht ben je 100% veilig.

Deze G-Force 10 is een plezierjacht voor professionals: betrouwbaar, degelijk en geschikt voor extreme weersomstandigheden. De prijs is daar ook naar en begint bij €365.000, exclusief btw.

Specs

Model: G-Force 10

Lengte o.a.: 10,90 meter

Breedte: 3,30 meter

Diepgang: 1,00 meter

Motor: 2 x Volvo Penta D3-220 of 1 x 380 Volvo Penta (diesels)

Waterverplaatsing: 5600 kg

Vanafprijs: €365.000 ex btw

bruniawatersport.nl

Plus

Degelijkheid

Vaareigenschappen

Betrouwbaarheid

Min

Gashendel naast schuifdeur

Afwerking functioneel

Alternatieven

· Sargo 36 explorer

· Targa 32

· Wellcraft 355 Commuter

