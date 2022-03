Lifehack: slimme trucs om potjes open te maken (zonder geknoei)

De theedoek is een bekend redmiddel om alsnog de deksel van een pot te krijgen, maar misschien is die net zo vies als je vingers. En zelfs met een schoon exemplaar lukt het niet altijd. Belangrijk is dat je niet wil knoeien en daarnaast gebruik je niet altijd de volledige inhoud van de pot, dus de deksel moet nog heel blijven.

Essentieel is dat je grip krijgt op de deksel – en wat is er dan een betere tip dan deze: een elastiek. Draai het elastiek om de deksel, precies om de rand en zorg dat hij lekker strak zit. Zet je handen op het elastiek, draai en je zult zien dat de deksel gelijk opengaat. Klaar om te koken!

Nog meer tips om potjes open te maken

Er zijn nog meer tips die kunnen helpen om de deksel van een potje open te krijgen die we graag met je delen. Er is daarbij alleen geen garantie dat je de pot weer op een goede wijze kunt afsluiten. Het credo is dus: de potten moeten leeg.

De welbekende theedoek. Een gaatje prikken met de onderkant van je mes in de deksel. De deksel een tijdje onder de warme kraan houden. Een harde tik geven op de onderkant of de deksel een tik geven op een tafel. Met een achterkant van een vork of punt van een mes aan de zijkant lucht ertussen krijgen.

