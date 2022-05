Interieurtips: buiten genieten met de luxe van binnen

Stylingtip voor buiten

Met een modulaire buitenbank kun je het terras optimaal aankleden als volwaardige zitkamer. Decoreer met stoere natuurlijke materialen zoals hout en rotan en mix met zachte buitenkussens, windlichten en vrolijke botanische prints. Dé stylingtip voor deze trend is om niet alleen naturellen kleuren te gebruiken maar ook te durven kiezen voor de trendkleur groen en botanische prints.

2022: het Jaar van de Tijger

Ⓒ bank Montèl Mouro en behang Bengal van Hovia

Ga voor de avontuurlijke woonsfeer met een tropische insteek. Laat de sfeer van buiten ook naar binnen lopen in de serre. Dat doe je snel en gemakkelijk met dit behang Bengal waarin de tijger als hippe print de show steelt. Maar ook met een zachtgroene bank in je interieur versterk je de buitensfeer.

Ibiza-stijl

Ⓒ buitenmeubilair Lotus van Lazzoni en windlichten Hurricane via De Bommel Meubelen

Voor aankomende zomer signaleren we steeds meer luxe tuinmeubelen waardoor het terras of balkon een exclusieve en comfortabele uitstraling krijgt. Met de nieuwste tuinmeubelencollectie van Lazzoni waan je je al snel in een luxe villa op Ibiza. Laat deze zogenamde outdoor loungesfeer ook weer binnen doorlopen met windlichten, planten en veel hout.

Zomerse musthave

Ⓒ serveerwagen Rodando van Hoogenboezem en servies Urban Island van Riviera Maison

Een verrijdbare trolley is een must in het zomerse interieur, zoals de trolley Ronando van Hoogenboezem waar je met gemak al je hapjes en drankjes op kwijt kunt die je zonder knappe serveerkunsten toch in stijl naar je gasten brengt. Onderin zit een wijnrekje waar je zes flessen in kwijt kunt. Mix en match met het grafische servies Urban Island dat binnen én buiten heel leuk staat dankzij het zwart-wit grafische streep- en jungle dessin.

Jungle-fever

Ⓒ vazen Rustic Rattan van Riviera Maison en vazen Liv van Riverdale

Decoreer je terras en de serre met vazen die een tropische uitstraling hebben gemaakt van rotan en de vazen Liv. Zet er gedroogde palmbladeren in van Josefine Flowers Lifestyle want deze styling gaat makkelijk een heel zomerseizoen mee.

Botanisch

Ⓒ kleine spiegeltjes van Josefine Flowers Lifestyle

Decoreer de wand met een aantal spiegels die een randafwerking hebben van een natuurlijk materiaal zoals hout, rotan of riet. Hang ze als een groepje bij elkaar op verschillende hoogtes. Combineer met grote gedroogde palmbladeren en accessoires van rotan voor dat tropische buitengevoel.

Buitenleven

Ⓒ boekenkast van Mangohout van T&O Living

Met deze nieuwe boekenkast gemaakt van mangohout en zwart staal haal je een stoer element in het interieur dat mooi staat voor een zwartgeverfde of met tropisch behang gedecoreerde wand. Deze botanische woonsfeer is geschikt voor binnen én voor buiten op het terras of balkon. Creëer deze zomer de ultieme buitenkamer en geniet van de natuur en het buitenleven. De woontrend Natural Habitat is te bekijken in Woonmall Alexandrium.