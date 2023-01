Dagrecept: Frittata met ricotta en kerstomaatjes

Laatstgenoemde is een heerlijk eiergerecht dat snel iets te droog wordt. Daar heeft Donna Hay iets op gevonden: ze gebruikt in dat mooie boek One Pan Perfect (Spectrum) geroosterde kerstomaatjes en verse ricotta! Verwarm de oven voor op 220 graden.

Doe de olie, prei en kerstomaten in een ovenbestendige koekenpan van 22 cm en schep door elkaar. Zet dit 10-15 minuten in de oven tot de tomaten blaren beginnen te krijgen en heerlijk ruiken. Haal de pan uit de oven, verwijder de tomaten en zet apart.

Roer de palmkool door de prei en olie tot de bladeren zacht worden. Verlaag de temperatuur van de oven naar 180 graden. Klop de eieren, melk, mosterd, zout en peper door elkaar. Schenk het eiermengsel in de pan en roer tot de palmkool en eieren gelijkmatig zijn verdeeld.

Schep lepels ricotta over de frittata en leg de kerstomaten erop. Bak nog 20-25 minuten in de oven of tot de frittata bijna gestold is. Laat even rusten en serveer met basilicum, prosciutto en geroosterd brood.

Nodig voor 4 personen:

- 2 el olijfolie extra vergine

- 1 prei (fijngesneden)

- 400 g cherrytomaten

- 8 bladeren palmkool of boerenkool (minus stengels)

- 8 eieren

- 250 ml melk

- 1 el grove mosterd

- zeezout en grof gemalen zwarte peper

- 240 g verse ricotta

- handje basilicumblaadjes

- prosciutto en geroosterd brood, voor erbij