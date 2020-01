Deze legendarische filmauto gaat opnieuw in productie!

In 2016 was DeLorean Motor Company al van plan om ’nieuwe’ DeLorean DMC-12’s te bouwen, die identiek zouden zijn aan de originele auto’s uit de jaren ’80. De NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) in de Verenigde Staten beloofde toen een wet op te stellen waardoor kleine autofabrikanten per jaar 325 auto’s konden bouwen, zonder aan de strenge veiligheidseisen te voldoen. De organisatie verzaakte daarin, tot vorig jaar. Toen stelde het eindelijk een document op met plannen voor de wet, die dit jaar moet worden goedgekeurd.

Vermogen

Reden voor DeLorean om te beginnen met het opstellen van plannen voor de productie van nieuwe DMC-12’s. De originele auto’s hadden een V8-motor, goed voor 123 pk. De nieuwe auto’s krijgen een vermogen dat ergens tussen de 300 en 350 pk ligt. Een flink verschil, waardoor het onderstel, de ophanging, wielen en remmen ook worden gemoderniseerd.

Ook het interieur van de auto wordt gemoderniseerd, zodat die aan hedendaagse standaarden voldoet. Het koetswerk blijft wel grotendeels gelijk aan de originele auto’s, alleen de lichtunits worden vernieuwd. De prijs zal daardoor uitkomen op ongeveer €100.000. Veel geld als je bedenkt dat een originele DeLorean DMC-12, die in goede staat verkeert, ongeveer €60.000 kost.

Tijdmachine

De originele DeLorean DMC-12 kreeg bekendheid door zijn rol in de filmtrilogie Back to the Future. Daarin fungeerde de auto als tijdmachine van Marty McFly en Dr. Emmett Brown.

Op Autovisie.nl vindt u een digitale pdf van een artikel uit het archief van Autovisie, waarin de bijzondere historie van DeLorean wordt verteld.