Premium Het beste van De Telegraaf

De vele manieren waarop je paling kunt bereiden

Door Reza Bakhtali Kopieer naar clipboard

Je kunt paling heerlijk bakken en serveren met een doperwtencrème. Ⓒ Martin kruithof

We waren vorige week in Spakenburg waar honderdduizenden glasaaltjes werden uitgezet om de palingstand te bevorderen. Alex Koelewijn legt uit waarom dit zo belangrijk is en we spreken sterrenkok Martin Kruithof van restaurant De Lindenhof over de vele manieren waarop je paling kunt bereiden.