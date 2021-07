Dagrecept: Zo maak je een lekkere aardappelsalade zónder mayo

Ze maken hem daar op basis van azijn en bouillon: hartig maar tegelijkertijd lekker fris. Was de aardappels en kook ze in de schil gaar. Hak ondertussen de rode uien fijn en snijd het spek (of de bacon) in kleine blokjes.

Bak de spekblokjes zo’n 5 minuten in een klein beetje olie, voeg dan de rode ui toe en fruit dit een minuutje mee. Dan de mosterd, azijn en bouillon erbij, laat dit 5-6 minuten pruttelen. Breng de bouillon op smaak met en beetje peper.

Giet de aardappeltjes af, houd ze even onder de koude kraan zodat ze iets afkoelen en schil ze. Snijd de aardappelen in schijfjes, giet de bouillon erover en meng het geheel voorzichtig door elkaar. Laat de aardappelsalade minimaal anderhalf uur trekken, proef daarna even en breng eventueel verder op smaak. Je kunt hem warm serveren of in de koelkast leggen. Garneer de salade met gehakte peterselie of bieslook.

Nodig voor 4 personen:

- 1 kg vastkokende

aardappelen

- 2 kleine rode uien

- 70 g spek- of bacon

- 4 el zonnebloemolie

- 1 el Franse mosterd

- 75 ml witte wijnazijn

- 350 ml groentebouillon

- zout, peper

- gehakte peterselie of

bieslook