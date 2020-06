Is het tijd voor de terugkeer van de old school drive-in bioscoop?

Romantisch avondje weg

In Barneveld is al een heuse movie drive-in gepland. Eind juni in de Midden Nederland Hallen in Barneveld verandert het evenementencomplex in een drive-in bioscoop, zoals in de film Grease. De eerste bioscoopavond vindt plaats op zaterdag 13 juni en zaterdag 20 juni wordt een tweede filmdag georganiseerd. Goed om te weten: het ticket is inclusief een goed gevulde box voor twee personen met eten, drinken en een klein cadeautje. Als je een ticket hebt gescoord, mag je met je auto door de hoge transportdeuren het complex binnenrijden. Daar stellen de auto’s zich op voor een megascherm en kun je optimaal coronaproof genieten van een romantisch avondje drive-in film. Tickets voor de drive-in zijn hier te bestellen.

Ook in Amsterdam hebben de organisatoren van Amsterdam Events, Concerts & Festivals op 27 juni een drive in cinema gepland. Een buitenbioscoop in het centrum waar je vanuit de auto kunt genieten van een film op een groot scherm. Welke film en op welke locatie deze gaat draaien is nog niet bekend, maar er zal binnenkort meer informatie bekend gemaakt worden.

Bingo drive-in

Ben je wel in voor wat meer actie? Dan is de bingo drive-in misschien wat je zoekt. Op 26 september wordt in Breukelen een drive-in bingo georganiseerd. De bingo speel je samen met je medepassagiers, terwijl je in je auto zit. Net als met een gewone bingo kun je prijzen winnen, alleen mag je nu toeteren bij een bingo. Pas op: onterecht toeteren is liedje zingen. Wat kost het? 25 euro per volwassene en 10 euro per kind, inclusief bingokaarten. Er is slechts plek voor 50 auto’s en een mooi detail: alle inkomsten van dit evenement zijn een gift voor het goede doel 'Stichting Vecht voor Kinderen'. Tickets bestellen doe je hier.